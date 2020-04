Wat is er aan de hand in Ecuador, waar doden op straat liggen?

Terwijl het coronavirus in Ecuador nog maar net om zich heen aan het grijpen is, kraken veel systemen in het Zuid-Amerikaanse land al in hun voegen.

In de snikhete miljoenenstad Guayaquil zijn de mortuaria overbelast geraakt, waardoor het ophalen van al dan niet aan Covid-19 overleden mensen dagen kan duren. Sommige wanhopige families voelen zich vanwege het gebrek aan ruimte en besmettingsgevaar binnenshuis genoodzaakt hun overleden dierbaren dan maar in lakens of vuilniszakken gewikkeld op straat te leggen en posten daar pijnlijke filmpjes van op sociale media, waarin ze smeken om hulp.

De ontwikkelingen in het kleine Andesland trokken de afgelopen dagen veel aandacht van internationale media. Volgens moeilijk te verifiëren filmpjes op sociale media zijn in enkele gevallen ook lijken verbrand op straat, maar dat ontkent de regering stellig. In een persverklaring bezwoer het ministerie van Buitenlandse Zaken dat het hier ging om „brandende meubels en autobanden”.

Politie en leger assisteren inmiddels bij het ophalen van alle doden, want de mortuaria draaien, vanwege de vrijwel volledige lockdown die al ruim 2,5 week van kracht is en de strenge hygiënevoorschriften, maar op halve kracht. Er worden volgens de lokale autoriteiten nu zo’n honderd stoffelijke overschotten per dag opgehaald, waarbij uitdrukkelijk wordt gesteld dat dit lang niet allemaal coronadoden zijn. Het dagelijkse dodental in Guayaquil bedraagt in normale tijden gemiddeld zo’n 35, blijkt uit cijfers over 2018.

Wankel zorgstelsel

President Lenín Moreno erkent de schrijnende situatie en belooft een waardige begrafenis voor alle doden, ook voor arme families die dat niet kunnen betalen, en ontkrachtte daarmee hardnekkige geruchten en een eerdere opmerking van zijn vicepresident dat er wellicht massagraven nodig zullen zijn.

Het officiële aantal besmettingen voor heel Ecuador stond vrijdagochtend lokale tijd op 3.668 en het dodental op 145, waarbij vooral de bedrijvige havenstad Guayaquil met zijn vele arme wijken getroffen is, in de volksmond inmiddels het ‘Wuhan van Ecuador’ genoemd.

Op het terrein rond het Guasmo Sur-ziekenhuis van Guayaquil moeten mensen buiten wachten vlak naast twee lijkkisten. Foto Vicente Gaibor del Pino /Reuters

Moreno gaf donderdag in een televisietoespraak aan dat de officiële coronacijfers vanwege het enorme gebrek aan testcapaciteit niet stroken met de werkelijkheid. De publieke zorg kan volgens het ministerie van Volksgezondheid op dit moment maar vierhonderd testen per dag doen in heel het land, terwijl Ecuador bijna net zoveel inwoners heeft als Nederland. De vanwege zijn grote onzichtbaarheid in het begin van de coronacrisis flink bekritiseerde president zei dat er de komende tijd alleen al in Guayaquil tussen de 2.500 en 3.500 doden zullen vallen.

Mensen zitten al dicht op elkaar in kleine huisjes zonder airco, waardoor een overleden familielid alleen buiten kan worden neergelegd

Ook burgemeester Cynthia Viteri van Guayaquil is besmet met het virus dat Covid-19 veroorzaakt en het belangrijkste ziekenhuis van de stad heeft een ellenlange lijst met vacatures geplaatst voor artsen en verplegend personeel, omdat de huidige bezetting zwaar tekort schiet. De minister van Gezondheid van Ecuador, Catalina Andramuño, stapte twee weken geleden al op, omdat ze naar eigen zeggen geen extra budget kreeg om de crisis te lijf te gaan. En daarbij moet worden aangetekend dat het nationale zorgsysteem IESS voor de uitbraak toch al aan alle kanten rammelde.

Krappe huisjes

Ecuadoranen mogen sinds half maart op straffe van torenhoge boetes, en zelfs tot maximaal drie jaar gevangenis, alleen nog de straat op voor essentiële zaken als het doen van boodschappen, het kopen van medicijnen en het verzorgen van elders wonende familie.

Maar voor straatverkopers, schoonmakers, kleine ondernemers en andere mensen die op dagelijkse basis hun kostje bij elkaar moeten scharrelen, is het vrijwel onmogelijk zich aan dat uitgaansverbod te houden, want geen geld betekent in veel gevallen geen eten. Er zijn genoeg initiatieven van de overheid en particuliere organisaties om de allerarmsten te steunen met voedselpaketten, maar die bereiken lang niet iedereen.

En het is, zoals bewoners van Guayaquil klagen, ook los van de honger eigenlijk ondoenlijk om met kinderen, ouders, opa en oma en soms ook neven, nichten, ooms en tantes bij 32 graden wekenlang opgesloten te zitten in piepkleine huisjes zonder airco. En als dan onverhoopt iemand ziek wordt en overlijdt is in afwachting van de komst van de begrafenisondernemer de straat pijnlijk genoeg de enige optie om het lichaam op te baren.