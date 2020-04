De wekker heeft effect vandaag: als notoir uitslaper en laatkomer zit hij er klaar voor, nog in bed in blote bast, maar slechts twee minuten te laat. Zijn mentor had dit duomentorgesprek (een klasgenoot doet mee) via Microsoft Teams wel érg vroeg gepland: 07.30 uur! Maar daar is een goede reden voor, heeft hij begrepen: minister Slob wil weleens zien hoe dat online lesgeven gaat. En ministers staan vroeg op. Zijn mentor begint alvast met de les; de minister is nog onderweg. Het afstandsleren gaat best! De tijd vliegt voorbij. Die minister kan nou toch wel elk moment binnenstappen... Bijna wordt hij nog verrast door de afsluitende woorden van zijn mentor:

„Weten jullie trouwens welke dag het is vandaag, jongens?”

„Woensdag toch?”, reageert zijn klasgenoot. Hij vult direct aan: „Ja, 1... april.”

Een versie van dit artikel verscheen ook in NRC Handelsblad van 4 april 2020