Twee doden, zeker vier gewonden bij mesaanval Frankrijk

In het Zuid-Franse Romans-sur-Isère zijn zaterdagochtend zeker twee personen om het leven gekomen bij een mesaanval. De dader is gearresteerd, zei burgemeester Marie-Hélène Thoraval tegen persbureau Reuters.

Volgens Thoraval stak de man in op een rij mensen die vanwege de lockdownmaatregelen buiten een bakkerij in het centrum van de stad op hun beurt aan het wachten waren. Daarna viel hij andere passanten op schijnbaar willekeurige plaatsen in het stadscentrum aan, zeggen ooggetuigen tegen het persbureau. Zeker vier mensen raakten gewond.

Volgens Christophe Castaner, de Franse minister van Binnenlandse Zaken, doet de politie van het nabijgelegen Lyon samen met het openbaar ministerie onderzoek naar „de aard en de omstandigheden van deze afschuwelijk daad”. Ook het Franse nationale antiterrorismebureau buigt zich over de zaak.