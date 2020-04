Trump ontslaat toezichthouder die dubieus telefoongesprek met Oekraïne onderzocht

President Donald Trump heeft de inspecteur-generaal van de Amerikaanse inlichtingendiensten ontslagen. Dat meldt persbureau Reuters zaterdag. Michael Atkinson onderzocht vorig jaar een klacht over een telefoongesprek dat Trump voerde met de Oekraïense president Volodymyr Zelensky. Dat onderzoek leidde tot de mislukte afzettingsprocedure tegen de Amerikaanse leider.

Atkinson, die in 2018 door Trump werd aangesteld, moet binnen dertig dagen vertrekken. Volgens Trump is het van „vitaal belang” dat hij het volste vertrouwen heeft in de inspecteur-generaal, die als toezichthouder van de bredere Amerikaanse inlichtingengemeenschap fungeert. Dat is „niet langer het geval”, aldus de Amerikaans president.

Telefoongesprek

Toen een klokkenluider vorig jaar meldde dat Trump zijn ambt had misbruikt om de presidentsverkiezingen van 2020 door Oekraïne te laten beïnvloeden, besloot Atkinson dat dit verder onderzoek waard was. Trump had er bij de Oekraïense president Zelensky telefonisch meermaals op aangedrongen de Democratische presidentskandidaat Joe Biden en zijn zoon te onderzoeken. Biden is een belangrijke politieke tegenstander van de Republikeinse president. Dit vermeende ambtsmisbruik leidde tot een afzettingsprocedure tegen Trump, die uiteindelijk door de Senaat - waar de Republikeinen de meerderheid hebben - werd tegengehouden.

Het ontslag van Atkinson heeft tot kritiek geleid van Democratische politici. Zo noemde senator Mark Warner het „gewetenloos” dat Trump „te midden van een nationale noodsituatie opnieuw probeert de integriteit van de inlichtingendiensten te ondermijnen door wéér een inlichtingenfunctionaris te ontslaan omdat die simpelweg zijn werk doet”.