Leider Afghaans-Pakistaanse tak van IS opgepakt

De leider van de Afghaans-Pakistaanse tak van terreurgroep Islamitische Staat Mawlawi Abdullah is opgepakt, melden Indiase media zaterdag op basis van de Afghaanse veiligheidsdiensten. De Pakistaan die ook bekend staat onder de naam Aslam Farooqi werd opgepakt voor betrokkenheid bij de aanslag op een sikhtempel in Kabul waarbij vorige maand 25 mensen omkwamen.

Abdullah zou het meesterbrein zijn geweest achter die aanslag in de Afghaanse hoofdstad. De aanval was volgens IS een reactie op het besluit van de Indiase regering om de autonomie van de betwiste deelstaat Kashmir in te trekken. In het gebied, waar zowel India als Pakistan aanspraak op maken, vechten militante moslims al decennia voor onafhankelijkheid.

In het verleden streed Abdullah voor de Pakistaanse milities Lashkar-e-Taiba en Tehrik Taliban-i-Pakistan, beide actief rond de Pakistaan-Afghaanse grens. Vorig jaar sloot hij zich aan bij de tak van IS die actief is in Afghanistan en Pakistan, waar hij inmiddels de functie van emir zou hebben.

Volgens het Indiase persbureau Ani zijn ook vier andere Pakistanen die aangesloten zijn bij IS, opgepakt. Volgens Times of India hopen de Afghaanse autoriteiten dat de arrestatie van Abdullah ertoe zal leiden dat banden tussen IS en Pakistaanse milities bloot worden gelegd.