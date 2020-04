Kobe Bryant postuum opgenomen in Hall of Fame van NBA

Kobe Bryant, de basketballer die in januari om het leven kwam bij een helikopterongeluk, wordt opgenomen in de Hall of Fame van zijn sport. Hij vormt met enkele andere voormalige topspelers uit de National Basketball Association (NBA), onder wie Tim Duncan en Kevin Garnett, de ‘Class of 2020’. Dat is zaterdag bekend geworden.

De plek in de Hall of Fame is postuum aan Bryant toegewezen. Hij debuteerde als zeventienjarige in de NBA en stopte op zijn 37ste. Bryant gold als een grootheid: hij werd met de Los Angeles Lakers vijfmaal kampioen en won twee keer olympisch goud (2008 en 2012). Hij staat op de vierde plaats van de topscorerslijst aller tijden van de Amerikaanse basketbalcompetitie (33.643 punten). Zijn overlijden op 26 januari van dit jaar, tijdens een ongeluk waarbij ook zijn dochter en zeven anderen omkwamen, veroorzaakte schokgolven in het basketbal en in de stad Los Angeles. In een verklaring noemt de organisatie van de Hall of Fame hem een „verloren icoon”.

Net als Bryant namen Duncan en Garnett in 2016 afscheid van het profbasketbal. Voor een benoeming tot de Hall of Fame moet een speler drie jaar gestopt zijn. Duncan heeft vijf titels in de Amerikaanse competitie op zijn naam staan als speler van de San Antonia Spurs; Garnett werd in 2008 kampioen met de Boston Celtics.

Onder de andere gekozen prominenten zijn ook trainers, zoals Barbara Stevens. Ook David Stern, de jurist die commissaris werd bij de NBA en de competitie wereldwijd aantrekkelijk maakte, wordt dit jaar postuum onderscheiden. „We bedanken de ‘Class of 2020’ voor alles wat ze voor onze sport hebben gedaan. Dit is een van de beste lichtingen ooit”, staat in het persbericht. De ceremonie is in augustus.