Sint Maarten roept noodtoestand uit wegens coronavirus De regering van Sint Maarten heeft de noodtoestand uitgeroepen in verband met het coronavirus. Het land gaat de komende twee weken grotendeels op slot om verspreiding van het virus tegen te gaan. Dat heeft minister-president Silveria Jacobs zaterdag bekendgemaakt, meldt het ANP. Vanaf zondag mogen inwoners niet meer de straat op als dat niet noodzakelijk is. Voor mensen met essentiële beroepen worden uitzonderingen gemaakt. Alle winkels, waaronder supermarkten, mogen alleen open in noodgevallen. De maatregelen worden na een week geëvalueerd. Dan wordt bepaald of de lockdown gedeeltelijk kan worden opgeheven om inwoners in staat te stellen de noodzakelijke voorraden te kopen, aldus Jacobs. Volgens The Daily Herald zorgde de aankondiging van de lockdown voor lange rijen bij supermarkten. Op Sint Maarten zijn tot nu toe 25 gevallen van Covid-19 vastgesteld. Vier mensen zijn aan de gevolgen ervan overleden.

Gevallen in China wakkeren vrees voor tweede golf aan In China zijn zaterdag 30 nieuwe gevallen van Covid-19 vastgesteld, een stijging ten opzichte van een dag eerder. Het ging daarbij om 25 gevallen bij reizigers vanuit het buitenland, en vijf binnenlandse besmettingen. Dat heeft de Chinese nationale gezondheidscommissie zondag gemeld, schrijft Reuters. Zaterdag meldde de commissie 19 nieuwe gevallen. De binnenlandse besmettingen werden vastgesteld in de zuidelijke provincie Guangdong. Het dodental is opgelopen met drie, tot in totaal 3.329. In totaal zijn in China 81.669 gevallen geconstateerd. Hoewel de diagnoses van nieuwe gevallen al weken veel lager liggen dan tijdens de piek van de Chinese epidemie in februari, groeien zorgen in China over het feit dat het land er niet in slaagt de uitbraak geheel uit te roeien. Vrees voor een tweede golf van besmettingen neemt toe. De import van gevallen van Covid-19 door reizigers vanuit het buitenland is daarbij een bron van zorg. China heeft zijn grenzen nagenoeg geheel gesloten voor buitenlanders. Bij de meeste geïmporteerde gevallen gaat het om Chinese staatsburgers die terugkeren uit het buitenland. Bovendien maken Chinezen zich zorgen over patiënten van Covid-19 zonder ziekteverschijnselen. De centrale regering in Beijing dringt er bij plaatselijke autoriteiten op aan patiënten zonder symptomen op te sporen en te isoleren. Volgens de commissie zijn zaterdag 47 van dergelijke gevallen vastgesteld. Een dag eerder waren dat er 64.

Groep mensen schendt samenscholingsverbod in Arnhem De politie van Arnhem heeft zaterdagavond 25 mensen proces-verbaal gegeven nadat ze bij elkaar waren gekomen op de Rijnkade, ondanks de noodmaatregelen ter bestrijding van het coronavirus. Dat heeft burgemeester Ahmed Marcouch verklaard. "Eind van de avond vond een groep idioten het nodig om op de Rijnkade #Arnhem het samenscholingsverbod te schenden", aldus Marcouch op Twitter. Eén persoon is volgens hem aangehouden voor belediging. ahmedmarcouch Ahmed Marcouch Ging de hele dag goed. Eind van de avond vond een groep idioten het nodig om op de Rijnkade #Arnhem het samenscholingsverbod te schenden. 25 personen kregen een proces verbaal en 1 aangehouden voor belediging. Goed werk van onze handhavers en agenten #blijfthuis 4 april 2020 @ 22:17 Volgen Volgens Marcouch ging het juist de hele dag goed en volgden veel mensen, ondanks het mooie weer, het dringende advies op om thuis te blijven, schrijft het ANP. Marcouch is ook voorzitter van de Veiligheidsregio Gelderland-Midden. Eerder op de dag gaf hij aan dat er geen problemen waren in de regio. Mensen die met zijn drieën of meer op straat zijn en geen 1,5 meter afstand van elkaar houden, zijn strafbaar. Zij kunnen een boete krijgen van 390 euro. Voor mensen onder de 18 jaar is dat 95 euro.

Trudeau: geen vergelding tegen VS om exportverbod medische maskers De Canadese premier Justin Trudeau wil een geschil tussen zijn land en de Verenigde Staten over de levering van medische gezichtsmaskers oplossen zonder vergeldingsmaatregelen. Dat heeft hij zaterdag gezegd. In Canada heerst verontwaardiging over een besluit van de regering van de president Donald Trump om de export van N95-beschermingsmaskers door de Amerikaanse producent 3M te verbieden. Trump liet donderdag weten dat hij uitvoer van die maskers wil stoppen, omdat ze nodig zijn in de Verenigde Staten. „Wij hebben de maskers nodig", aldus Trump. „We willen niet dat andere mensen ze krijgen.” Hij deed een beroep op de zogeheten Defense Production Act, een oorlogswet die de overheid in staat stelt producten op te eisen in het belang van nationale veiligheid. N95-gezichtsmasker in een laboratorium van de Amerikaanse producent 3M, begin maart. Foto Nicholas Pfosi / Reuters 3M, gevestigd in de Amerikaanse staat Minnesota, meent dat het exportverbod op „humanitaire” bezwaren stuit, heeft het laten weten in een verklaring. Het bedrijf, dat de productie van de maskers de afgelopen weken heeft opgevoerd, levert behalve voor de Amerikaanse markt ook maskers aan Canada en Latijns-Amerika. Volgens Trudeau voeren vertegenwoordigers van Canada en de VS besprekingen over de maatregel. Hij wees erop dat Canada medische handschoenen en testkits levert aan de VS, en ook grondstoffen voor de productie van de maskers. Maar, zei hij, „we kijken niet niet vergeldingsmaatregelen of strafmaatregelen. We weten dat het in het belang is van onze beide landen om samen te werken.” De grens tussen Canada en de Verenigde Staten is ruim twee weken geleden gesloten voor „niet-essentieel” verkeer. Handelsstromen lopen wel door. Canada heeft volgens zijn eigen cijfers ongeveer 14.000 bevestigde gevallen van Covid-19. Ruim 230 mensen zijn aan de longziekte gestorven. De VS hebben volgens cijfers van Johns Hopkins University inmiddels meer dan 305.000 bevestigde gevallen. Meer dan achtduizend mensen zijn er overleden.

Trump bespreekt virus met sportbazen, wil competities zo snel mogelijk hervatten De Amerikaanse president Donald Trump wil dat professionele sportcompetities, die sinds half maart stilliggen wegens het coronavirus, zo snel mogelijk worden hervat. Dat heeft hij zaterdag gezegd na telefonisch overleg met leiders van Noord-Amerikaanse sportorganisaties, meldt AP. „Ik wil fans terugzien in de arena's”, aldus Trump tijdens een persconferentie in het Witte Huis. „Zo snel als we kunnen, uiteraard. De fans willen ook terug. Ze willen weer basketbal en honkbal en voetbal en ijshockey zien. Ze willen hun sporten weer zien.” Hoewel Trump tijdens de dagelijkse briefing waarschuwde dat „de komende twee weken het zwaarst worden” wat betreft Covid-19 in de Verenigde Staten, met „veel doden”, sprak hij herhaaldelijk zijn verlangen uit het normale leven in het land zo snel mogelijk weer op te pakken. „We moeten ons land weer openen”, zei hij. „We willen dit niet maanden achter elkaar blijven doen.” De bazen van de vier grote Noord-Amerikaanse sportorganisaties namen eerder op de dag deel aan het telefoongesprek met Trump: de NBA (basketbal), NFL (Amerikaans voetbal), MLB (honkbal) en NHL (ijshockey). Ook toplieden van een reeks andere sporten, van voetbal tot worstelen en autoracen, deden mee. Volgens een ingewijde met kennis van het gesprek benadrukten een aantal van de sportbazen dat er weliswaar wordt gewerkt aan plannen om competities te hervatten, maar dat dat niet kan gebeuren voordat gezondheidsautoriteiten daar groen licht voor geven. Geen van de sportorganisaties bracht een officiële verklaring naar buiten over het gesprek. De National Basketball Association (NBA) shortte op 11 maart als eerste zijn competitie op, nadat een speler van de Utah Jazz, Rudy Gobert, positief werd getest op het coronavirus. Andere competities volgden, en honderden wedstrijden en toernooien zijn al geannuleerd. Volgens een bron met kennis van het telefoongesprek gaat Trump ervan uit dat het seizoen van de NFL volgens plan op 10 september begint, met supporters in de stadions. De gouverneur van Californië, Gavin Newsom, vindt dat te optimistisch. Hij heeft al gezegd niet te verwachten dat dat in zijn staat, waar drie NFL-teams zijn gevestigd, zal gebeuren. Een groep standbeelden van honkballers bij Fenway Park, het thuisstadion van de Boston Red Sox, op donderdag, toen het team een seizoensopener zou hebben gespeeld tegen de Chicago White Sox. Foto Maddie Meyer / Getty Images / AFP

Welkom in een nieuw blog In dit blog houdt NRC de laatste ontwikkelingen bij omtrent de uitbraak van het coronavirus dat de longziekte Covid-19 veroorzaakt. Een overzicht van het belangrijkste nieuws van zaterdag: In Nederland is het dodental met 164 opgelopen tot 1.651. Mogelijk ligt het aantal overledenen nog hoger, aangezien sterfgevallen niet altijd meteen worden gemeld bij het RIVM. Er zijn 1.360 Covid-19-patiënten opgenomen op de intensive care - 36 meer dan vrijdag.

Ook in andere landen liep het dodental door het coronavirus op. In de Verenigde Staten overschreed het dodental de achtduizend, ook in het Verenigd Koninkrijk werden opnieuw weer honderden doden gemeld. In de zwaargetroffen landen Spanje en Italië nam het gemelde aantal doden juist iets af.

Op Terschelling is de eerste besmetting met het coronavirus vastgesteld. Vlieland, Schiermonnikoog en Ameland zijn de enige Nederlandse waddeneilanden waar nog niemand positief is getest op het virus.

Nederlanders leken zaterdag gehoor te geven aan de herhaaldelijke oproepen van het kabinet om ondanks het mooie weer zoveel mogelijk thuis te blijven. In natuurgebieden en op stranden was het relatief rustig.

De Franse en Amerikaanse evenknieën van het RIVM raden burgers aan mondkapjes te dragen om verdere verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. In Frankrijk wordt overwogen de maskers verplicht te stellen voor burgers die de straat opgaan. Het RIVM blijft voor zover bekend bij het standpunt dat dit niet nodig is.