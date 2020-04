Mijn buurvrouw is niet thuis en dus belt de meneer van een bezorgdienst bij mij aan. Omdat er iets was misgegaan met zijn registratie-apparaat, krijg ik ook het verzoek om informatie door te geven. Terwijl hij praat komt hij steeds dichterbij. Ik maak heel voorzichtig het gebaar om een beetje afstand te houden. Dat geeft hem reden om nog dichterbij te komen en met een heel oprechte stem te zeggen : „Geen zorgen meneer, ik heb geen corona.”

