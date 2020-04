Tv-zenders zien reclame-inkomsten hard dalen

Tv-zenders lopen door de coronacrisis een groot deel van hun reclame-inkomsten mis. Dat blijkt uit deze vrijdag gepubliceerde cijfers van marktonderzoekbureau Nielsen.

In week 13 (23 tot en met 29 maart) besteedden adverteerders 37 procent minder aan tv-spots dan in dezelfde week vorig jaar. Vorige week leken tv-zenders met een daling van 7 procent nog minder last te hebben van de coronacrisis dan de dagbladen en de radio, die toen respectievelijk 30 en 40 procent aan reclame-inkomsten inleverden.

Onzekere tijden

De advertentiemarkt stortte in nadat premier Rutte op 12 maart de eerste maatregelen aankondigde om het coronavirus in te dammen. Consumenten hebben minder mogelijkheden om te winkelen, dus heeft het voor bedrijven weinig zin om reclame te maken. Daarnaast bezuinigen zij in economisch onzekere tijden vaak als eerste op het reclamebudget.

Lees meer over de gevolgen van de coronacrisis op de advertentiemarkt: Het grootste journalistieke verhaal drijft media in de rode cijfers

De detailhandel, autofabrikanten en webshops bezuinigden in week 13 flink op tv-reclame, respectievelijk met 67, 43 en 43 procent. Radiozenders worden het zwaarst getroffen door de ingestorte advertentiemarkt. Adverteerders gaven vorige week 54 procent minder uit aan radio-spotjes.

In de dagbladsector daalden de reclamebestedingen met 35 procent. Bestedingen in de dagbladen van retailers, cultuur/sport-evenementen en touroperators daalden met respectievelijk 45, 91 en 93 procent.

Vooral commerciële tv- en radiozenders zijn sterk afhankelijk van advertenties voor hun inkomsten. Talpa (onder meer SBS6, Veronica, Net5, Radio 10, Sky Radio en 538) kondigde eerder „draconische maatregelen” aan vanwege de economische tegenspoed.

Ook regionale en lokale kranten halen traditioneel de meeste omzet uit advertenties. NDC mediagroep (Leeuwarder Courant, Friesch Dagblad en Dagblad van het Noorden) en BDU media (onder meer Barneveldse Krant en Culemborgse Courant) gaven de afgelopen tijd aan in de problemen te zijn gekomen omdat zij minder reclame-inkomsten hebben.