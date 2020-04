Tuinfantasie à la snackbar

Jan Dirk van der Burg is Fotograaf des Vaderlands. Maandelijks maakt hij een beeldverslag van Nederland. Bekijk ook de vorige aflevering over Typisch Nederland

Al zeker vanaf de Romeinse tijd bestaat de menselijke behoefte de tuinbeplanting te knippen in een geometrische vorm. In de Victoriaanse tijd ging de snoeidrang helemaal los, alle paleistuinen stonden vol met strak gecoiffeerde buxusbeplanting. Topiary noemen de Britten het, wij zeggen gewoon vormsnoeien.

De tuinmode met vorstelijke uitstraling is door de eeuwen heen richting de burgerij gesijpeld. Een beetje amateurhovenier draait zijn hand niet meer om voor een elegante buxusspiraal of strakke coniferenkubus. Van Steenwijk tot Valkenswaard is het een statement van welstand om je hele tuin van een tondeusekapsel te voorzien.

Wellicht is het een particuliere afwijking, maar de Nederlandse voortuinfantasie doet mij altijd denken aan de snackbar. Probeert u ook maar eens, als u nog een keer naar de foto’s kijkt, de berenhap te ontdekken, het bamiblok, de bittergarnituur, gehaktbal of twister fries. De snackstruik in zijn onderhoudsarme habitat is de paleistuin van ons allemaal.