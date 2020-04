Soulzanger Bill Withers (81) overleden

De Amerikaanse zanger Bill Withers, bekend van de nummers ‘Ain’t No Sunshine’, ‘Lean on Me’ en ‘Lovely Day’, is afgelopen maandag op 81-jarige leeftijd overleden. Zijn familie – de zanger laat een vrouw en twee kinderen achter – laat vrijdag weten dat hij is overleden aan hartfalen.

William Harrison Withers werd in 1938 geboren in Slab Fork in de Amerikaanse staat West Virginia. Als jongen stotterde hij, waardoor hij verlegen was en moeilijk vrienden maakte. Hij was dertien toen zijn vader overleed en de opvoeding op de schouders van zijn grootmoeder terechtkwam. Zijn jeugd in Slab Fork vormde de belangrijkste inspiratie voor het lied ‘Lean on Me’ (1972), over de gemeenschapszin onder de arme bevolking van de mijnbouwstad.

Withers’ bestaan als soulartiest begon na een negenjarige carrière in de Amerikaanse marine. Toen hij zich in 1967 in Los Angeles vestigde, moest hij hard werken om bij een platenlabel op te vallen: overdag maakte hij toiletten schoon, ‘s avonds nam hij demo’s op. Die werden uiteindelijk opgepikt door Sussex Records, het label waar hij zijn debuutalbum Just As I Am (1971) maakte.

Zijn eerste Grammy won hij voor ‘Ain’t No Sunshine’, als beste r&b-nummer. Withers won ook in 1981 en 1987 die award; in 1972 kreeg hij de Grammy-onderscheiding voor Zanger van het Jaar. In 2015 werd de soulzanger opgenomen in de Rock & Roll Hall of Fame.

In haar verklaring noemt Withers’ weduwe Marcia Johnson (zijn tweede vrouw en manager) hem „een eenzame man, wiens hart vervuld was van motivatie om de wereld samen te brengen met zijn poëzie en muziek”. Hoewel hij „in zijn leven koos voor privacy en een hecht gezinsleven” zal volgens haar zijn muziek voor altijd aan de wereld toebehoren.