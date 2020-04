Scifi-serie Westworld wordt steeds meer huiswerk

Aan het begin van het nieuwe seizoen Westworld gooien de makers het roer om. Het futuristische westernpretpark waar de scifi-serie om draaide is verlaten, het verhaal verplaatst naar de ‘echte’ wereld: het Los Angeles van de nabije toekomst.

Na twee seizoenen vol ingewikkelde tijdlijnen, wilde plottwists en filosofische overpeinzingen lijken showrunners Jonathan Nolan en Lisa Joy de kans aan te grijpen om hun serie te stroomlijnen en om er iets meer menselijkheid in te brengen.

Verloren ziel

Terwijl de uit het park ontsnapte robot Dolores (Evan Rachel Wood, wederom uitstekend) haar plan om wraak te nemen op de mensheid begint uit te voeren, maken we kennis met een nieuw hoofdpersonage, gespeeld door Aaron Paul (Jesse Pinkman in Breaking Bad).

Paul speelt Caleb, een verloren ziel in een maatschappij waar ‘het systeem’ bepaalt wat jouw plek in de samenleving is. Oorlogsvetereen en bouwvakker Caleb moet extra geld verdienen door criminele klussen aan te nemen via een app. Een extremere versie van de gig economy waarop bestaande bedrijven als Uber en Deliveroo zijn gebouwd. Normaal contact heeft ondertussen nog meer plaatsgemaakt voor kunstmatige intelligentie: menselijke interactie wordt in deze wereld verder beperkt.

De wegen van Dolores en Caleb kruisen elkaar uiteindelijk. Hun samenwerking zorgt voor het meest interessante momenten van de eerste seizoenshelft (het seizoen heeft acht afleveringen, vier waren vooraf te zien).

Moeilijk te volgen

Na de eerste aflevering begint Westworld weer meer te lijken op de oude, moeilijk te volgen serie (zelfs de acteurs hebben soms moeite om er een touw aan vast te knopen, geven ze toe in interviews). Er zijn toch nog personages die terug moeten naar het park van het dubieuze bedrijf Delos, terwijl het nog lastiger wordt om te weten wie robot is en wie mens. Of zijn nog veel meer dingen een simulatie?

De toon blijft ernstig, het tempo traag. Alles ziet er nog wel steeds fantastisch uit en er worden veel relevante thema’s aangestipt. Toch voelt Westworld meer dan ooit als huiswerk.

Serie Westworld III Van: Jonathan Nolan, Lisa Joy. Met: Evan Rachel Wood, Jeffrey Wright, Aaron Paul, Ed Harris. HBO/Ziggo Series & Movies XL, elke maandag een aflevering. Gezien: afl. 1 t/m 4. ●●●●●