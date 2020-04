Rabobank, ABN en Volksbank verlagen rente op roodstand iets

Rabobank, ABN Amro en de Volksbank verlagen vanwege de coronacrisis de rente die klanten kwijt zijn als een ze negatief saldo hebben op hun rekening. Dat lieten hebben de banken vrijdag laten weten. De roodstandrentes blijven ten opzichte van de rente op spaarrekeningen nog wel flink hoger.

Rabobank verlaagt de rente van 12,9 naar 9,9 procent. ABN Amro doet datzelfde bij een van zijn twee producten waarbij rood staan mogelijk is. Bij het andere product was de rente al 9,9 procent. De nieuwe tarieven zijn bij beide banken op 1 april ingegaan. Bij de Volksbank blijven de rentes voor ASN en RegioBank op 9 procent; die van SNS Bank worden daar dinsdag mee gelijkgetrokken.

Of ook ING, de grootste consumentenbank van het land, de stap van zijn drie concurrenten volgt, is niet bekend. De bank was vrijdag niet direct bereikbaar voor commentaar. De bank hanteert een rente van 12,9 procent.

Op de hoge rentes van banken op rood staan is al lang kritiek te horen, omdat banken op positieve spaarsaldi vrijwel geen rente meer uitkeren aan klanten. Vanwege de ruime ondersteuningsmaatregelen voor banken tijdens de coronacrisis – en de behoefte van klanten aan meer financiële ruimte – is de kritiek verhevigd. Televisieprogramma Kassa wijdt zaterdag een uitzending aan de hoge kosten op rood staan.

Een woordvoerder van Rabobank laat weten dat een verlaging van de rente op rood staan naar 0 procent of net daarboven niet reëel is. „Banken moeten kosten maken om dit krediet te kunnen verstrekken. We moeten van toezichthouders voor het hele bedrag dat klanten rood mogen staan kapitaal aanhouden – ook als zij daar op dat moment geen gebruik van maken. Gemiddeld staan klanten maar 10 procent rood van wat ze rood mogen staan. Het aanhouden van dat kapitaal kost de bank geld.”

‘Schulden maken niet goed voor mensen’

Een te lage rente is ook niet wenselijk, vult een zegsman van de Volksbank aan. „Nederland is er niet bij gebaat als rood staan te makkelijk kan. Als je lagere rentes rekent, loop je het risico dat mensen zich te makkelijk in de schulden steken. En als één ding duidelijk is, is het dat schulden maken niet goed voor mensen is.”

In een videoboodschap op Facebook legt Mariëlle Lichtenberg, directeur Particulieren Klanten van Rabobank, uit dat rood staan niet bedoeld is voor grote uitgaven op krediet. „Rood staan is bedoeld voor het geval je even net niet uitkomt in een maand, dat je dan wel de boodschappen kunt blijven betalen. Voor krediet voor grote uitgaven, die je in termijnen terugbetaalt, zijn andere producten beter geschikt.”

De Nederlandse banken maakten twee weken geleden bekend dat ze consumenten die vanwege het coronavirus in de problemen zijn gekomen een aflospauze van drie maanden geven op hypotheken en consumptieve kredieten. Tegelijkertijd werd toen bekendgemaakt dat mkb-bedrijven een pauze op aflossing van zes maanden kunnen krijgen.