Memphis Depay poseerde voor een foto met een lijger, een welp van een leeuw en een tijger. De foto deelde hij op sociale media waarop hij woede en verontwaardiging oogstte. Alsof we niet al lang weten dat Memphis niet veel op heeft met dierenwelzijn. Eerder poseerde hij in een jas met een enorme bontkraag, volgens Bont voor Dieren een groen geverfde wasbeerhondenvacht. Zo’n wasbeerhond leeft negen maanden in een kleine draadstalen kooi en wordt zodra hij eruit mag anaal geëlektrocuteerd, een klus die wegens kostenbesparing niet altijd is volbracht als hij wordt gevild. Dan heeft die poseerlijger in Memphis’ armen nog mazzel, in ieder geval zolang Memphis genoeg heeft om aan te trekken.

Wat me helemaal verbaasde was de reactie van schaatser Kjeld Nuis. Hij gaf Memphis een negatieve duim en verklaarde: „Dieren horen in Afrika in het wild op te groeien, slechter voorbeeld dan dit kan niet ... fantastische voetballer, maar heel jammer dit”. Mooi dat hij zich het lot van dieren aantrekt, maar even verder op internet staat diezelfde Kjeld op de site van Jumbo reclame te maken voor biefstuk. De koe waar dat vlees van afkomstig is, had mogen willen dat ze het leven van Memphis’ poseerlijger had gehad. Het leven van een vleeskoe bestemd voor de supermarkt, lijkt eerder op dat van de wasbeerhond voor bont, met het verschil dat koeien niet worden geëlektrocuteerd, maar op transport worden gezet naar een horrorpaleis waar ze in plassen bloed van hun zusters afgemaakt worden om in onherleidbare stukken in de schappen van de Jumbo te belanden. Daar maakt Kjeld reclame voor. Fantastische schaatser, dat wel, maar toch een beetje jammer.

Als ik een vlezig dier met een vacht was, weet ik niet wie ik meer zou vrezen: Kjeld of Memphis, en over oranje predatoren gesproken: Trump. Die heeft ferm de wind van voren gekregen van zijn supporter Mike Francesa, zo ongeveer de Mart Smeets van de Verenigde Staten. Die schreeuwde zijn president van achter zijn grote microfoon toe dat Trump niet moest beweren dat beschermingsmateriaal door ziekenhuispersoneel gejat werd en vervolgens de pers moest vragen dat te onderzoeken. „Als dit een oorlog was en ze stelen je goederen ga je toch ook niet de pers vragen het te onderzoeken?” Woedend liet Francesa zien hoe een sportanalist bij gebrek aan sport de politiek van analyse voorziet. Die woede weerhoudt hem er, beetje jammer, niet van weer op Trump te gaan stemmen.

Francesa lijdt aan hetzelfde als dierenvrienden die zich opwinden over Memphis’ lijgerfoto en even later een stuk dierenlijf in de bakpan laten glijden. Inmiddels heeft Memphis een filmpje online gezet waarin hij zegt een dierenliefhebber te zijn en tevens de welp ‘dat dingʼ noemt. Beetje jammer. Kjeld eet vanavond waarschijnlijk weer een stuk dier, net als Memphis en de rest van de mensheid die dieren blijft gebruiken, ook al maakt het ons ziek, is het onnodig en vooral ontzettend wreed. Misschien brengt Covid-19 daar verandering in, domweg omdat we sporters weer sportend willen zien en niet in cyberspace, stumperend met dieren voor aandacht, poen of allebei.

Carolina Trujillo is schrijfster.

