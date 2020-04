‘Nu zijn wij weer die asociale verhuurder die profiteert van de coronacrisis’

Je mag vastgoedbedrijf Marcan van alles noemen. „Onvermurwbaar, ellendelingen, eikels, noem maar op”, zegt hun advocaat Michel Visser donderdag tijdens een telefonisch kort geding tegen het Rotterdamse PvdA-raadslid Dennis Tak. Maar „de grootste boevenclub van Rotterdam”?

„Dat is een regelrechte verwijzing naar een criminele organisatie”, zegt Visser. Met dat ene woord heeft Tak de grens van smaad en laster overschreden, stelt hij. Op last van een dwangsom van een ton eist het vastgoedbedrijf dat Tak een tweet en een Facebook-bericht over Marcan verwijdert én rectificeert.

Hoog in het kantoor van zijn advocaat Erik Verweij luistert Tak geconcentreerd mee. De advocaat draagt deze zitting heel casual een gestreepte sweater – voor smartphonerecht hoef je geen toga aan.

Omstreden

Marcan Vastgoed van zakenman Danny Hummelman bezit meer dan honderd panden in Rotterdam. De werkwijze van het vastgoedbedrijf is omstreden en heeft geleid tot politiek debat. Marcan koopt winkelpanden en zegt vaak de huur op na afloop van het huidige huurcontract. De panden worden gerenoveerd en doorverhuurd voor hogere huren, of huidige huurders moeten een hogere huur accepteren. Gewone markthuren, zegt Marcan.

Zelf vindt het vastgoedbedrijf dat het zo „aantrekkelijke winkelstraten” met „interessante invullingen” creëert. Raadsleden zoals PvdA’er Dennis Tak vinden juist dat Marcan huurders uitknijpt en te veel invloed heeft op winkelstraten.

Het kort geding met Tak gaat terug tot de sluiting van de horeca vanwege het coronavirus. Ron de Jong, eigenaar van vijf cafés in Rotterdam, mailde Marcan en zijn andere verhuurders dat hij de komende termijn(en) niet kon betalen. De horecaman schreef er wel alles aan te doen om zo snel mogelijk weer huur over te kunnen maken.

Marcan, eigenaar van het pand waarin De Jongs café Bokaal zit, reageerde direct met een sommatie van advocaat Visser: De Jong moest uiterlijk 18 maart bevestigen dat hij de volledige huur wél zou betalen. Zo niet, dan kon hij een boete en juridische stappen verwachten.

Ook andere ondernemers in het gebied kregen een brief. Marcan wees hen op de betalingsverplichting en op eventuele oplossingen voor geldnood zoals belastinguitstel en arbeidstijdverkorting.

‘Knetterhard egoïsme’

Het kwam in het nieuws en Tak tweette dat Marcan een boevenclub was. In De Telegraaf pleitte hij verder voor het uitkopen van het vastgoedbedrijf door de gemeente. „Knetterhard egoïsme, zo laag”, noemde Tak het daar. „Wat mij betreft vertrekken ze zo snel mogelijk uit Rotterdam.” Hij plaatste het artikel op Facebook en schreef erbij dat het vastgoedbedrijf corona aangrijpt om ondernemers onder druk te zetten.

Het Rotterdamse PvdA-raadslid Dennis Tak (links) en zijn advocaat Erik Verweij voor het telefonische kort geding. Foto Eppo König

Het kort geding draait om twee fundamentele rechten: de vrijheid van meningsuiting van Tak en het recht op bescherming van de eer en goede naam van Marcan.

Volgens advocaat Visser is Tak al twee jaar bezig met het „demoniseren” van Marcan. Zijn uitlatingen in deze „nieuwe lastercampagne” zouden onrechtmatig zijn, omdat ze niet kloppen, bepleit hij.

Marcan máákt zich niet schuldig aan criminele activiteiten en is dus geen boevenclub. Het vastgoedbedrijf zou niemand uitknijpen, maar in deze tijd juist betalingsregelingen met huurders treffen. Ook voert Marcan geen huurverhogingen van „100 procent” door, zoals Tak schreef. Bij nieuwe verhuur en na renovatie worden wel hogere huurprijzen gerekend, maar dat zijn geen gewone huurverhogingen.

Ondertussen lijdt Marcan schade, volgens de advocaat. Wélke concrete schade dan, vraagt voorzieningenrechter A.F.L. Geerdes?

Nou, advocaat Visser is voor zijn cliënt bijzonder druk met deze zaak, zegt hij. De gemeente en de bank hebben om uitleg gevraagd. Alle negatieve publiciteit kan toekomstige huurders, verhuurmakelaars en andere vastgoedbeleggers afschrikken. Marcan wordt neergezet als „het stereotype asociale verhuurder die ten koste van huurders een slaatje zou willen slaan uit de Corona-crisis”, aldus de dagvaarding.

Daarom eist Marcan dat Tak in het vervolg eerst met het vastgoedbedrijf overlegt, voordat hij zulke uitlatingen doet – op last van een dwangsom van 25.000 euro.

‘Muilkorven’

„Het muilkorven van politici”, noemt Taks advocaat dat. Zelf zegt hij: „We zitten in de grootste crisis sinds de Tweede Wereldoorlog. Ik was oprecht boos over hoe deze ondernemers behandeld worden. Dan moet ik op mijn woorden letten? Ik wil als raadslid ongezouten mijn mening kunnen geven.”

Tak heeft Marcan bovendien nooit omschreven als „een hele grote vereniging van mensen met een strafblad”, volgens zijn advocaat Verweij. Het vastgoedbedrijf heeft „een boeverige manier van doen” – dat snappen Twitteraars best.

Heeft u ook een persoonlijke relatie met cafébaas De Jong zoals Marcan beweert, wil de rechter van raadslid Tak weten?

Nee, zegt hij. Als portefeuillehouder economie en horeca komt hij op voor het lokale ondernemersklimaat. Dat hij Marcan „de stad uit wil jagen” is onzin, zegt hij. In zijn werk bij de Rabobank helpt Tak grote ondernemingen aan financiering. Het opkopen van vastgoed is één manier om vastgoedbedrijven, zoals Marcan, in deze zware tijden te helpen. Dat wil Tak even gezegd hebben.

Is die dwangsom wel nodig voor meneer Tak, vraagt de rechter. „Voor mij is geen dwangsom nodig voor wat een rechter mij eventueel opdraagt te doen.” Goed, dan kan de dwangsom van tafel, vindt Marcan.

De uitspraak is over een week. „Dat was het”, zegt de rechter voordat hij ophangt. „Dank u wel.”