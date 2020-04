Mees leert op afstand

Goed voorbeeld doet goed volgen. Britse biologen ontdekten hoe pimpelmezen via filmpjes kunnen leren om een vieze (mogelijk giftige) prooi niet te eten.

Naam: pimpelmees Wetenschappelijke naam: Cyanistes caeruleus Leefplek: oude loofbossen, parken, tuinen Uiterlijk: 10,5-12 cm, blauw petje, gele borst, zwarte oogstreep, blauwachtige vleugels Eet: gevarieerd, in broedtijd veel insecten(larven) en spinnen, in winter veel zaden Opvallend: koolmezen (20 gram) zijn pakweg twee keer zo zwaar als pimpelmezen (10 gram)

De onderzoekers filmden hoe een kool- of pimpelmees een vieze ‘prooi’ at en daarna reacties van afschuw vertoonde (schudden met de kop, grondig reinigen van de snavel). De prooi bestond uit bittere amandelstukjes in wit papier, met een zwart vierkant erop. Vervolgens lieten de biologen de beelden zien aan andere kool- en pimpelmezen. Die kregen ook zelf voedsel: amandel in wit papier, soms mét en soms zonder zwart vierkant. Van de zwartevierkantprooien aten ze beduidend minder. Pimpelmezen leerden alleen van filmpjes waarin soortgenoten figureerden, terwijl koolmezen óók van pimpelmeesfilmpjes leerden.