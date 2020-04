Kunst uit je koptelefoon: dit zijn de mooiste cultuurpodcasts

Podcastgids De cultuur- en mediaredactie selecteert de beste podcasts per discipline. Zelf een podcast aanbevelen? Dat kan in de reacties. Direct naar: > Film gekozen door Dana Linssen

> Beeldende kunst gekozen door Thomas van Huut

> Klassiek gekozen door Joep Stapel

> Pop en jazz gekozen door Amanda Kuyper

> Boeken gekozen door Toef Jaeger

> Cabaret en kleinkunst gekozen door Anouk Kragtwijk

> Theater gekozen door Ron Rijghard

> Series gekozen door Thijs Schrik

> Games gekozen door Len Maessen

> Reacties van NRC-lezers



Film

You Must Remember This (Karina Longworth)

Aantal afleveringen: 159

Gemiddelde lengte: 45 minuten

Inl: youmustrememberthispodcast.com

De beste filmpodcast is van Karina Longworth, die in 2014 al begon met het researchen van de verborgen en verboden geschiedenissen van Hollywood die ze niet in haar artikelen als freelance filmjournalist kwijt kon wegens te weinig waan van de dag. Haar verhalen in You Must Remember This zijn vaak voorzien van een feministische invalshoek, en van production notes zodat je nog verder kunt schatgraven.

Ghibliotheque (Michael Leader, Jake Cunningham & Harold McShiel)

Aantal afleveringen: 29

Gemiddelde lengte: 35 minuten

Inl: play.acast.com

Nu Netflix 21 films van de legendarische Japanse animatiestudio Ghibli online heeft gezet, is de Ghibliotheque een goudmijn aan informatie. Individuele films worden besproken, achter-de-schermen-weetjes komen voorbij, en interviews met experts en makers, zoals Nederlander Michael Dudok de Wit die voor Ghibli The Red Turtle maakte.

Indiewire

Inl: indiewire.com/c/podcast/

Het Amerikaanse webplatform Indiewire is niet alleen een van de beste online bronnen voor filmnieuws en opinies (Amerikaans georiënteerd, maar door festivalverslagen ook een bredere kijk op de wereld van film), het host ook diverse goed geïnformeerde podcasts over films, nieuws, acteurs, en de rol van vrouwen in de filmindustrie.

Kevin Smith

Aantal afleveringen: 358

Gemiddelde lengte: 90 minuten

Inl: smodcast.com

Filmmaker Kevin Smith maakte niet alleen onlangs bekend in zelf-isolatie alvast respectievelijk deel 3 en deel 2 van zijn succesvolle slackerfilms Clerks en Mallrats te hebben geschreven, hij host ook een van de betere borreltafelpodcasts over film. Of beter: over alles van platteaardecomplottheorieën, The Mandalorian, corona of het licht in de studio en met gasten die met de muziek meezingen en ander vermakelijk geouwehoer. Anarchistisch en absurdistisch.

Filmpodcasts in Nederland

Nederlandse filmpodcasts zijn niet zo professioneel, invloedrijk en informatief als hun buitenlandse voorbeelden. En ze hebben allemaal een hoog babbelgehalte, zonder dat je nu altijd precies weet wie aan het woord is en waarom. De laatste aflevering van Radio Cinema VPRO dateert alweer uit december 2019, maar is wel handig voor films die nu op streamers zijn te zien. Cinema Coda verschijnt onregelmatig, en is een onderonsje van editor Douglas Pluylaar die met een filmprofessional naar de bioscoop gaat en napraat tijdens een etentje. MovieInsiders heeft ook geen regelmatige uploads maar wel interessante thema-uitzendingen, zoals recentelijk over componist Jerry Goldsmith.

Beeldende kunst

Kunst is lang (Mister Motley, Luuk Heezen)

Aantal afleveringen: 125

Gemiddelde lengte: 60 minuten

Inl: mistermotley.nl/motley-radio

In samenwerking met online tijdschrift Mister Motley maakt Luuk Heezen de podcast Kunst is Lang: lange interviews met vaak jonge en opkomende kunstenaars, maar ook met gevestigde artiesten als Jacqueline de Jong en Marinus Boezem. Heezen is een geduldige interviewer die de kunstenaars alle ruimte geeft. Door het coronavirus worden er tijdelijk geen nieuwe afleveringen opgenomen, maar met meer dan 125 afleveringen is het archief een schatkamer. Vaak fungeren die afleveringen als interessante tijdcapsule: zoals het gesprek met Raquel van Haver voordat ze haar grote expositie had in het Stedelijk Museum Amsterdam. Veel afleveringen zijn ook te bekijken via het YouTubekanaal van Mister Motley.

Naakt op een kleedje (VPRO, Yuki Kho en Heske ten Cate)

Aantal afleveringen: 10

Gemiddelde lengte: 25 minuten

Inl: vpro.nl/nooitmeerslapen

Cultuurjournalist Yuki Kho en Heske ten Cate, artistiek directeur van kunstruimte Nest in Den Haag, interviewen in Naakt op een kleedje bekende Nederlandse vrouwen als Hedy d’Ancona, Susanne Duijvestein, Wende Snijders en Noraly Beyer over hun favoriete kunstwerk. De persoonlijke verhalen mogen op een prettige manier afdwalen naar onderwerpen als activisme, moederschap en duurzame compost-begrafenissen. Het ontbreken van beeld vangen Ten Cate en Kho op door iedere aflevering te beginnen met een lange, poëtische beschrijving van het kunstwerk dat ze bespreken. Die beschrijvingen zijn extra leuk wanneer je het kunstwerk nog niet kent: in je hoofd ontstaat een parallel kunstwerk.

Verwondering (Dag en Nacht Media, Harald Dunnink)

Aantal afleveringen: 18

Gemiddelde lengte: 60 minuten

Inl: verwondering.com

Wat maakt een ontwerp tijdloos? Hoe ga je als ontwerper om met tegenslagen? Wat kun je leren van Walt Disney? In het eerste seizoen van Verwondering spraken oprichter van designbureau Momkai Harald Dunnink en De Correspondent-uitgever Ernst-Jan Pfauth wekelijks aan de hand van een thema over designkwesties. Die gesprekken zijn goed voorbereid, maar het kan ook lekker afdwalen. In het tweede seizoen doet Dunnink het zonder Pfauth: hij interviewt ondernemers en ontwerpers als Bas van de Poel (SPACE10, onderdeel van Ikea) en Richard van der Laken (oprichter van conferentie What Design Can Do) over ontwerpen.

The Art Angle (Artnet News)

Aantal afleveringen: 23 Gemiddelde lengte: 25 minuten

Inl: news.artnet.com/the-art-angle

De wekelijkse podcast The Art Angle van de Amerikaanse website Artnet belooft een plek te zijn waar „de kunstwereld de echte wereld ontmoet”. In afleveringen van iets minder dan een half uur slaagt het programma erin om telkens één onderwerp uit te diepen: wat betekent de dominantie van kunstbeurs Art Basel voor de kunstmarkt? Wat verklaart de plotselinge populariteit van Yayoi Kusama? En natuurlijk ook: wat betekent het coronavirus voor de kunstwereld? Soms erg gericht op Amerika, en New York in het bijzonder. Maar goed, de kunstwereld is al lang mondiaal.

Klassiek

Matthäus (NPO Radio 4)

Aantal afleveringen: 2

Gemiddelde lengte: 55 minuten

Inl: nporadio4.nl

Een passietijd zonder Matthäus-Passion: de vele honderden uitvoeringen in de aanloop naar de Goede Week zijn allemaal afgelast. Het maakt dit braakjaar tot een uitgelezen kans om in de beslotenheid van de huiskamer je achtergrondkennis bij te spijkeren. Luister naar de podcast van het Britse muziektijdschrift Gramophone, waarin de ervaren Bach-dirigent Masaaki Suzuki wordt geïnterviewd over zijn visie – wel wat afstandelijk. Wie zoekt naar een persoonlijkere benadering en een verhaal over troost kan terecht bij de BBC-podcast Soul Music. In een oude aflevering vertelt gitarist Andrew Schulman over zijn ‘St. Matthew Miracle’: hij ontwaakte uit een coma toen Bachs passie voor hem werd gespeeld.

Tussen die uitersten beweegt zich het tweeluik Matthäus dat presentator Lex Bohlmeijer en violist Carel den Hertog maakten voor NPO Radio 4. In twee afleveringen van een uur nemen ze Bachs meesterwerk op een kalm tempo door, met goed gekozen voorbeelden en een onderhoudende afwisseling van weetjes, uitleg en persoonlijke ervaring. Naast theologische, psychologische en musicologische duiding is er ook ruimte voor praktische tips: als je als violist de alt-aria ‘Erbarme dich’ gaat spelen, „zet op tijd je lessenaar omhoog”.

The Ring and I (WNYC New York Public Radio)

Aantal afleveringen: 1

Gemiddelde lengte: 60 minuten

Inl: wnyc.org

Over epische meesterwerken gesproken, hoe zit dat nou met die Ring van Wagner? Jad Abumrad is de presentator van Radiolab, een populaire podcast die bekendstaat om de hoge productiekwaliteit en het geluidsontwerp. Geen gebabbel, maar slimme scripts en een uitgekiende dramaturgie. Abumrad is toevallig ook componist. In de op zichzelf staande podcast The Ring and I van WNYC houdt hij Wagners gigantische operacyclus met een flinke cast kenners op een toegankelijke manier tegen het licht. Ook voor Bourgondiërs: rode draad is de samenstelling van een speciaal Ring-menu.

Das Starke Stück (BR-Klassik van de Bayerischer Rundfunk)

Aantal afleveringen: 411

Gemiddelde lengte: 7 minuten

Inl: br.de

Het kan ook bondig. Bij de Bayerische Rundfunk maken ze een reeks korte podcasts waarin gerenommeerde musici ‘Starke Stücke’ toelichten: beroemde composities van Vivaldi tot Dvorák. Zo kun je je in vijf minuten laten bijpraten over het ‘Reiterquartett’ (opus 74, nr. 3) van Joseph Haydn. Niet voor niets staat dat in de traditioneel ‘stürmische’ toonsoort g klein. Of Haydn een ruiter te paard wilde uitbeelden met zijn muziek? Violist Rainer Schmidt van het Hagen Quartett heeft er een hard hoofd in. Hij geeft toe dat je het opgewonden thema best kunt interpreteren als een galop, maar Schmidt denkt dat die associatie voor Haydn „absolut nebensächlich” was. Je kunt er ook een gnoe in horen. Zo’n titel kwam meestal van de uitgever, die het publiek wilde verleiden de noten te kopen.

Making an opera (NTR en NPO Radio 4)

Aantal afleveringen: 6

Gemiddelde lengte: 20 minuten

Inl: nporadio4.nl

Afgelopen maand zou het Opera Forward Festival plaatsvinden, de jaarlijkse proeftuin van De Nationale Opera. De wereldpremière van de nieuwe opera van Willem Jeths, Ritratto, vond daardoor noodgedwongen plaats op YouTube. Radiomaker Stef Visjager liep anderhalf jaar mee bij de totstandkoming en maakte daarover de boeiende, soms pijnlijk eerlijke podcastserie Making an opera. Een goed gemaakte, gelaagde reeks die een uniek kijkje achter de schermen van het operabedrijf biedt.

Sticky Notes (Joshua Weilerstein)

Aantal afleveringen: 156

Gemiddelde lengte: 45 minuten

Inl: stickynotespodcast.libsyn.com

Uiteraard is er in dit jubileumjaar ook in podcastland veel aandacht voor Beethoven. Een van de leukste voorbeelden is een aflevering van Sticky Notes, een podcast waarin dirigent Joshua Weilerstein (de jongere broer van celliste Alisa) geestdriftig en met kennis van zaken muziek van Bach tot onze tijd bespreekt. Een recente aflevering is gewijd aan Beethovens ouvertures – een originele insteek, maar eigenlijk „a logical place to start”.

Pop

Dolly Parton’s America (WNYC New York Public Radio)

Aantal afleveringen: 12

Gemiddelde lengte: 45 minuten

Inl: wnycstudios.org/podcasts/dolly-partons-america

Over de geniale podcastreeks Dolly Parton’s America – negen levendige delen zuigen je diep in zangeres Dolly Partons wereld – is al vaak gesproken. Hoe knap weet deze show lijnen te trekken van haar vroege feminisme naar hedendaagse kwesties. Met fijne analyses van haar songteksten, inclusief leuke gedachtensprongen van maker Jad Abumrad, die dan weer rechtstreeks aan Parton zelf worden voorgelegd.

Dissect

Aantal afleveringen: 107

Gemiddelde lengte: 60 minuten

Inl: dissectpodcast.com

Een absolute aanrader is de reeks Dissect van Cole Cuchna. Hij ontleedt kalm en misschien wat monotoon, maar zorgvuldig en precies de beste hiphopalbums. Muzikale analyses van songs komen in behapbare episodes; een seizoen per album. Zoals het rijke, veelgeprezen album van Kendrick Lamar, To Pimp a Butterfly. Of acht delen over The Miseducation of Lauryn Hill, die het leven en de keuzes van Hill dichtbij brengen.

Jazz

De NPO Soul & Jazz podcast van saxofonist Benjamin Herman is een heel prettige, omdat expertise en ervaring mixen met persoonlijkheid. Wie Herman ontmoet of waar hij uithangt bepaalt wekelijks welke jazzplaten hij uitkiest. Van vergeten jazzhelden tot obscure tracks van legendarische musici.

Voor wie nieuw in jazz is: een luisterwaardige jazzpodcast is Jazziness, van het Stadsfestival Brussels Jazzweekend. Frederik Goossens, jazz historicus en journalist gidst door de jazzgeschiedenis en heeft leuke weetjes.

Boeken

The Book Review Podcast (The New York Times)

Aantal afleveringen: wekelijks sinds 2006

Gemiddelde lengte: 60 minuten

Inl: The Book Review Podcast

De leukste podcast over recente boeken is The Book Review Podcast van The New York Times. Momenteel werken ze met archiefopnames (ze bestaan al sinds 2006, dus er is genoeg) omdat de studio niet beschikbaar is. Normaal worden hier wekelijks twee auteurs geïnterviewd door Pamela Paul, die geïnteresseerd is zonder een slijmbal te worden. De interviews gaan zowel over fictie als non-fictie, waarbij fictie-interviews iets vaker een lach ontlokken. Het geheel sluit af met korte boekbesprekingen, tussendoor worden er wat lezersbrieven beantwoord. Een soort wijlen VPRO Boeken eigenlijk, kort aangevuld met gesproken recensies.

Books (The Guardian)

Aantal afleveringen: wekelijks

Gemiddelde lengte: 35 minuten

Inl: The Guardian Books Podcast

Ook Books, de boekenpodcast van The Guardian, richt zich op interviews met auteurs. Deze podcast is soms wat minder soepel dan die van de New York Times, er komen ook auteurs aan het woord die je wat intonatie betreft nou niet meteen in een studio zou zetten. Wat het zeer aantrekkelijk maakt is de brede blik en de koppeling van een recent boek aan een thema, waardoor het boek tevens belicht wordt vanuit bijvoorbeeld een historische context. En wie zich interesseert in wat zich afspeelt in het literaire bedrijf: er is aandacht voor de boekenactualiteit. In de laatste aflevering vertelt een boekhandelaar over hoe ze proberen boeken aan de mens te brengen achter gesloten deuren.

Boekenpodcast (NPO radio 1 )

Aantal afleveringen: 23

Gemiddelde lengte: 30-40 minuten

Inl: NPO radio 1 Boekenpodcast

Wie liever geen interviews wil horen maar boekbesprekingen, kan terecht bij de NPO radio 1 Boekenpodcast, waar elke vrijdag drie of vier boeken ter sprake komen. De opzet is goed, omdat het hier niet puur om een gesproken recensie gaat. Elke keer gaan twee presentatoren en boekenmedewerkers van Radio 1 met elkaar in gesprek. Zo vertelt de één dus aan de ander welk recent uitgekomen boek ze lazen, waardoor het meer een uitwisseling is dan een recensie. Zoals dat ook gebeurt op zaterdag tijdens ‘Nieuwsweekend’, met dezelfde actualiteit en alleen boeken, en vaak een fijn over-en-weer-gesprek.

Boeken FM (De Groene Amsterdammer en Das Mag)

Aantal afleveringen: 28 en enkele specials Gemiddelde lengte: 60 minuten

Inl: Boeken FM

De bespreking van één boek is ook de inzet van Boeken FM van De Groene Amsterdammer en Das Mag. Schrijvers Ellen Deckwitz en Joost de Vries gaan samen met boekhandelaar Bob Kappen, anders dan bij de podcast van Radio 1, in op één boek. Het is dus meer een discussie over een roman, waarbij er wel wordt toegewerkt naar een eindoordeel (ook hier ontkomen ze niet aan de ballen, maar dan in de vorm van cijfers). Er wordt veel gelachen (vooral door Deckwitz) en er is ruimte om het werk in de context van andere boeken te plaatsen – alle drie zijn flink belezen. Een soort wijlen ‘Zeeman met Boeken’, maar dan door millennials.

Lees Dees (Irene Houthuijs, VPRO)

Aantal afleveringen: 27

Gemiddelde lengte: 25-30 minuten

Inl: Lees Dees

Iedereen mag dan nu De Pest van Albert Camus lezen, er zijn meer 20ste-eeuwse klassiekers de moeite waard. Welke onderbelicht zijn gekoppeld aan de vraag welke verhalen er achter de klassiekers schuilt, laat VPRO-journalist Irene Houthuijs horen in Lees Dees. Ze praat met verschillende kenners over een roman en over de tijd waarin die zich afspeelt. Het zijn een soort mooie mini-documentaires. In dat kader is, eveneens van de VPRO, een podcast over de ten onrechte vergeten Andreas Burnier ook geweldig. Journalist Nikki Dekker zoekt niet alleen naar wie Andreas Burnier was, maar stelt ook de vraag wie bepaalt wat klassiekers zijn.

Cabaret en Kleinkunst

PepTalk (Pepijn Schoneveld)

Aantal afleveringen: 34

Gemiddelde lengte: vaak langer dan 60 minuten

Inl: PepTalk

Dé cabaretpodcast van nu is PepTalk. Cabaretier Pepijn Schoneveld interviewt tout bekend cabaretland. En Schoneveld kan echt interviewen. Sommige momenten loopt hij prettig te ginnegappen met zijn gasten en andere momenten weet hij met een goede persoonlijke vraag iemand echt te typeren. Een van de hoogtepunten is het gesprek met Peter Pannekoek van eind vorig jaar. Voor die podcast moet je wel even gaan zitten, want al met al duurt alles meer dan 2,5 uur. Maar luister vooral ook die met Claudia de Breij, Yentl en de Boer, Paul de Leeuw, Alex Klaasen, Arjen Lubach en Janneke de Bijl.

Radio Bergeijk (VPRO)

Aantal afleveringen: honderden

Gemiddelde lengte: 15 minuten

Inl: Radio Bergeijk

Het improvisatieprogramma Radio Bergeijk heeft al jaren een cultstatus en is gelukkig terug van weggeweest. Typetjes Toon Spoorenberg (Pieter Bouwman) en Peer van Eersel (George van Houts) presenteren het programma Radio Bergeijk en lullen vrij slap over wat er allemaal in het plaatsje Bergeijk gebeurt. Dat gewauwel is heerlijk melig. Onderwerpen zijn gebaseerd op lokale nieuwsberichten. Aanrader als je even je zinnen wilt verzetten. Oude afleveringen die werden uitgezonden op Radio 1, staan ook op Spotify.

De Grote Harry Bannink Podcast (Gijs Groenteman)

Aantal afleveringen: 43

Gemiddelde lengte: 60 minuten

Inl: De Grote Harry Bannink Podcast

Gijs Groenteman is groot fan van de liedjes van Harry Bannink (1929-1999), de componist die veel liedjes maakte op teksten van Annie M.G. Schmidt, schreef voor Klokhuis en muziek componeerde voor de musical Foxtrot. In De Grote Harry Bannink Podcast praat Groenteman met veel zangers, muzikanten en acteurs die met Bannink hebben samengewerkt. Groenteman is een fijne interviewer die mensen met een liefdevolle aanpak binnenstebuiten kan keren. Zijn enthousiasme over Bannink is aanstekelijk. De podcast heeft ook een theatertour.

Zwartekat Podcast (Zwartekat.nl)

Aantal afleveringen: 60

Gemiddelde lengte: Wisselt sterk

Inl: Zwartekat Podcast

Zwartekat.nl is al jaren de site voor cabaretnieuws in Nederland. Al een tijdje heeft eigenaar Richard van Bilsen de Zwartekat Podcast, waar hij onregelmatig nieuwe afleveringen publiceert met mensen die op en naast het cabaretpodium staan. Interessant is vooral de serie die hij in 2018 maakte met recensenten van de dagbladen over hun vak. Wat is een goede recensie? Hoe gaan recensenten om met cabaretiers die het niet eens zijn met hun stuk? Hoe zet je een artikel op? Een kijkje achter de tekst in de krant.

Theater





Theaterkrant

Aantal afleveringen: circa 25

Gemiddelde lengte: 60 minuten

Inl: theaterkrant.nl/podcast/

De site van De Theaterkrant bevat behalve theaterrecensies een attractieve serie podcasts. Zelf luister ik graag naar de criticitafel, waarin gewaardeerde collega’s (normaal gesproken maandelijks) opvallende voorstellingen en het theaternieuws doorlopen. Het instapniveau is hoog, de toon serieus en respectvol: voor de fijnproevers die veel zien. De vaste groep bestaat uit Herien Wensink (de Volkskrant), Sander Janssens (NRC, Theaterkrant), Simon van den Berg (hoofdredacteur vakblad Theatermaker) en Hans Smit (Het Parool, Theaterkrant). Verder zijn er recensies in dialoogvorm en podcastspecials, zoals over De Dag van de Mime.

American Theatre

Afleveringen: tientallen

Gemiddelde lengte: 60 minuten

Inl: amercantheatre.org

Wat doen theatermensen tijdens de crisis? De podcast van American Theatre, het theatermagazine van de VS, wijdt er een speciale aflevering aan. Tientallen theatermakers belden en spraken een boodschap in: van beste wensen en moppen tot sollicitaties en uitnodigingen om van teksten filmpjes te maken. Het blad biedt diverse series, zoals met dagblad-critici (Three on the Aisle), interviews met acteurs en regisseurs (Token Theatre Friends) en interview met toneelschrijvers (The Subtext).

Simon Stephens

Afleveringen: 40

Gemiddel lengte: 80 minuten

Inl: royalcourttheatre.com

Toneelschrijver Simon Stephens spreekt met collega’s over het vak. Stephens is losjes, bewonderend en lachgraag en dat zorgt voor levendige en persoonlijke gesprekken over het vak en de rol van theater. Hij heeft vanaf 2016 tot nu vier reeksen gemaakt, van wisselende lengte.

Series

The Watch (The Ringer)

Aantal afleveringen: honderden

Gemiddelde lengte: 60-90 minuten

Inl: theringer.com/the-watch

Chris Ryan en Andy Greenwald van popcultuur-platform The Ringer bespreken met enthousiasme de beste tv-series van het moment. Hun interviews met makers en acteurs geven vaak een boeiend kijkje achter de schermen van grote producties. Een recente aflevering waarin Better Call Saul-actrice Rhea Seehorn praat over het acteren is hier een goed voorbeeld van. The Watch heeft een andere dynamiek gekregen sinds Greenwald zelf een serie heeft gemaakt (de misdaadthriller Briarpatch). Over zijn eigen werk kan hij niet objectief zijn, maar verder nog steeds een zeer onderhoudende podcast.

The Chernobyl Podcast (HBO)

Aantal afleveringen: 6

Gemiddelde lengte: 45 minuten

Inl: hbo.com/chernobyl

Schrijver Craig Mazin geeft in The Chernobyl Podcast uitleg over de keuzes die hij maakte tijdens het ontwikkelen van zijn miniserie over de kernramp van Tsjernobyl. Hoe maak je van een complexe tragedie een behapbaar verhaal? Waarom moet je in een script van meerdere echte mensen soms één fictief personage maken? En waarom praten de acteurs allemaal Engels? Dat soort vragen komen aan bod in gesprekken met presentator Peter Sagal. Momenteel maakt Sagal een podcast over The Plot Against America, een nieuwe miniserie gebaseerd op de roman van Philip Roth.

Games

Checkpoints (Declan Dineen)

Aantal afleveringen: 128

Gemiddelde lengte: 80 minuten

Inl: declandineen.com/checkpoints

Schrijver Declan Dineen spreekt bekende en minder bekende namen uit alle disciplines van de game-industrie: van gameschrijvers tot academici, ontwerpers tot professionele gamers en journalisten tot tekenaars. Hoe zien zij het medium en waarom maken ze wat ze maken? Dineen gaat de diepte in, tot aan de kindertijd. Onder andere Ken Levine, de legendarische maker van de game Bioshock en de Egyptisch-Nederlandse gamemaker Rami Ismail van het wereldberoemde doch kleine gamebedrijf Vlambeer passeren de revue.

What’s Good Games

Aantal afleveringen: 151

Gemiddelde lengte: 80 minuten

Inl: whatsgoodgames.com

Heel veel game-podcasts bestaan uit wekelijkse besprekingen van het gamenieuws. What’s Good Games is een van de sterkste in dat genre, geleid door een driekoppig, volledig vrouwelijk team met een lange staat van dienst in de game-industrie. Andrea Rene, Brittney Brombacher en Kristine Steimer praten met volwassen maar losse toon, bieden hun perspectieven op recente controverses en bespreken natuurlijk de beste games van het moment vanuit hun eigen perspectief.

Psychology of Video Games (Jamie Madigan)

Aantal afleveringen: 58

Gemiddelde lengte: 50 minuten

Inl: psychologyofgames.com

Als het over psychologie en games gaat, dan hebben we het meestal over agressie en gameverslaving. Maar psychologisch onderzoek naar games staat eigenlijk nog in de kinderschoenen. Psycholoog en gamer Jamie Madigan bespreekt de nieuwste inzichten over het kruispunt van games en psychologie. Hij behandelt daarbij ook thema’s waar niet vaak over gepraat wordt: van de psychologische mechanismen die gamemakers gebruiken om spelomgevingen te bouwen tot empathie en de therapeutische werking van rollenspellen.

