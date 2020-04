Kroonprinsen in crisistijd

Want voor twee CDA-bewindspersonen met sleutelposities in het coronadossier staat er de komende tijd meer op het spel. Financiën-minister Wopke Hoekstra en Volksgezondheidsminister Hugo de Jonge denken er serieus over na om de nieuwe leider van het CDA te worden na de volgende Tweede Kamerverkiezingen. De Jonge is eindverantwoordelijke in het bestrijden van het coronavirus. Hoekstra is verantwoordelijk voor het kostenplaatje van de gevolgen ervan.

In deze Haagse Zaken bespreken we met Guus Valk en Stéphane Alonso hoe het deze ministers toe vergaat. Je hoort wat er opvalt in hun optredens tot nu toe, hoe deze worden ontvangen in binnen- en buitenland en wat dit betekent voor hun positie binnen het CDA.

U kunt de deze aflevering van Haagse Zaken in de player hierboven beluisteren (en u hier abonneren via iTunes). We zijn benieuwd wat u vindt.

Luister ook de vorige aflevering van Haagse Zaken: Hoe de nieuwe corona-maatregelen tot verwarring leidden.