‘Ik herhaal het: onze polissen blijven in Nederland’

In een klap werd het tot nu toe vrij onbekende Athora woensdagavond een van de grootste verzekeraars van Nederland, maar van een feestje was volgens de Italiaanse topman Michele Bareggi geen sprake. „In deze tijden kunnen we het niet echt vieren. Maar tevreden, dat zijn we wel.”

Athora is nu eigenaar van Vivat, de verzekeraar die ooit voortkwam uit het genationaliseerde SNS Reaal. Athora maakte deze week voor Vivat als geheel een bedrag – naar verluidt 2,6 miljard euro – over aan de Chinese investeerder Anbang. Het onderdeel met daarin de schadeverzekeringen werd direct doorverkocht voor 416 miljoen euro aan NN.

Athora specialiseert zich volledig op wat er na de verkoop van de schadetak overblijft van Vivat: levensverzekeringen en pensioenproducten.

Dat is opmerkelijk: er wordt al jaren gewaarschuwd dat de markt hiervoor heel moeilijk is. Het is door de lage rente moeilijk om voldoende geld te verdienen om aan de langlopende verplichtingen te voldoen. Maar bij de bekendmaking van de koop in juni vorig jaar noemde Bareggi de Nederlandse markt juist ‘erg aantrekkelijk’.

CV Italiaanse econometrist Foto Frantzesco Kangaris/Athora Michele Bareggi (46) werd geboren in Italië. Hij studeerde cum laude af in economie, econometrie en sociale wetenschappen aan Bocconi University inMilaan. Hij is werkzaam geweest bij Credit Suisse First Boston, Nomura en JP Morgan. Van 2002 tot 2008 was hij co-head verzekeringen en pensioenen bij Lehman Brothers in Europa. Van 2010 tot 2017 werkte hij voor de Europese verzekering- en pensioentak van Morgan Stanley. Sinds 2017 is hij ceo bij Athora.

Vindt u levensverzekeringen nog steeds aantrekkelijk, met de huidige coronacrisis en stress op de financiële markten?

„We geloven er nog steeds in. Nederland is, ondanks dat het niet erg groot is, een van de meest interessante markten. Er bestaat al lang een systeem van private regelingen voor pensioenen. Consumenten zijn bovendien financieel vaardig en bedrijven heroverwegen regelmatig hoe ze hun pensioenfondsen regelen. Dat biedt voor ons kansen.

„Wat betreft de coronacrisis: we denken niet dat de behoefte van mensen om te sparen voor hun toekomst of hun pensioen daardoor gaat veranderen.”

Athora startte in 2015 en betrad de Europese markt in dat jaar met de aankoop van Delta Lloyd Deutschland. Daarna volgden Aegon Ireland (2018) en Generali Belgium (2019). Met de aankoop van Vivat heeft het bedrijf nu drie miljoen polishouders, 70 miljard euro onder beheer en 4 miljard euro aan eigen kapitaal.

Waarom kiezen jullie alleen voor leven en pensioen?

„We zijn ervan overtuigd dat we daardoor betere rendementen kunnen maken dan als we onze klanten alles zouden aanbieden. We zijn natuurlijk gewoon gebonden aan de markt voor langlopende beleggingen. Maar wij slagen erin om net een beetje extra te verdienen, terwijl we geen extra risico nemen. Dat is goed voor de polishouders en de andere stakeholders.

„Wat je daarbij wel nodig hebt is schaal. Dat hebben we nu met Vivat.”

De andere Nederlandse verzekeraars zijn juist conglomeraten: die doen, naast leven, ook schade en soms zorg. Denken jullie dat er voor hen een toekomst is?

„Zij hebben op een andere manier voor schaal gekozen, door klanten wereldwijd te willen bedienen. We denken met onze strategie harder te kunnen groeien, maar dat betekent niet dat die andere strategie niet ook kan voortbestaan.”

Denken jullie dat er in Nederland nog meer deals in zitten?

„De Nederlandse markt blijft interessant, maar voor nu concentreren we ons op Vivat. We hebben na deze transactie veel kapitaal; niet alleen het bedrag dat in Vivat is gestopt maar ook wat we overhouden in Athora. Maar dat is vooral bedoeld om Vivat te helpen herstellen naar wat het bedrijf ooit was. Het grote probleem van Vivat afgelopen jaar was dat ze wel alles in huis hadden voor groei, maar daar geen middelen voor hadden.

„Bovendien is schaal geen doel op zich. We streven niet naar een bepaalde marktwaarde of iets dergelijks. Je moet ook niet groeien just for the sake of it.”

Athora wordt gefinancierd door 34 aandeelhouders, waaronder staatsfondsen en pensioenfondsen. Een belangrijke financier is het Amerikaanse Apollo, dat voor Athora ook een deel van het vermogensbeheer zal doen.

DNB-toezichtsdirecteur Olaf Sleijpen zei vorig jaar in Het Financieele Dagblad dat er weliswaar risico’s zitten aan de toetreding van partijen zoals Athora, maar dat hun komst in principe positief is. DNB heeft volgens hem voldoende handvatten om eventuele foute intenties, zoals het leegtrekken van een verzekeraar of de verhuizing van polishouders naar buiten Nederland, te voorkomen. DNB gaf Athora vorige maand toestemming voor de koop van Vivat.

Heeft DNB jullie nog voorwaarden opgelegd? Bijvoorbeeld dat Vivat in Nederland gevestigd blijft?

„In ons werk met DNB zijn we geen verrassingen tegengekomen. Het feit dat we in Nederland blijven? Wij hebben nooit iets anders gewild. Onze Belgische dochter is ook in België gevestigd. Ik herhaal het zodat er geen discussie is over onze intentie: de Nederlandse polissen blijven in Nederland.

„We hebben ook in het persbericht geschreven dat we voorlopig geen dividend uitkeren. Ook dat is ons eigen idee. Onze investeerders zoeken geen rendement op de korte termijn.”

Als het over Athora gaat, schrijven Nederlandse media altijd in een bijzin dat jullie in Bermuda zijn gevestigd. Waarom zitten jullie daar?

„We hebben niet echt een hoofdkantoor. Bermuda is een van onze locaties. Athora komt voort uit de Amerikaanse verzekeraar Athene, die ook in Bermuda gevestigd is. We hebben daar nog een sterke link mee via onze herverzekeringen, en daarom zitten we voor een deel in Bermuda.”

Bermuda is een belastingparadijs, heeft dat er niks mee te maken?

„Al onze omzetten, behalve de herverzekeringen, komen uit Europa, al ons kapitaal zit in Europa. En daar betalen we ook belastingen. Het feit dat we deels in Bermuda zitten, heeft geen invloed op onze belastingen.”

U werkte bij Lehman Brothers in 2008. Herkent u dingen uit die tijd in de coronacrisis nu?

„Dit is een heel andere crisis. 2008 was voor mij persoonlijk heel stressvol, maar toen werd vooral de financiële wereld geraakt. De coronacrisis is zwaarder: nu wordt iedereen geraakt, qua gezondheid, op sociaal vlak en in zijn bewegingsvrijheid.

„Wat wel hetzelfde is, is dat, net als in 2008, het een soort crisis is die veel mensen nog nooit hebben meegemaakt. Dus veel mensen, inclusief de politici, zijn aan het uitvinden hoe gereageerd moet worden, zonder dat we er ervaring mee hebben. Behalve op de financiële markten: daar zie je dat we door 2008 wel ervaring hebben met crashes.”