Google deelt locatiegeschiedenis gebruikers ter bestrijding coronavirus

Google gaat geanonimiseerde locatiedata van gebruikers beschikbaar stellen aan overheden en onderzoekers, om hen zo te helpen verspreiding van het coronavirus beter te bestrijden.

Dat maakt het bedrijf vandaag bekend in een blogpost. Het gaat om publieke rapportages, die aantonen of maatregelen om thuis te werken en weg te blijven uit parken en winkels daadwerkelijk effect hebben. Vanaf vrijdag zijn Googles eerste ‘mobiliteitsrapporten’ voor 131 landen beschikbaar.

Ook in Nederland wordt van verschillende categorieën locaties – winkels en recreatiegebieden, supermarkten en apotheken, parken, kantoorpanden en woonwijken – in kaart gebracht hoe druk het er nu is in vergelijking met januari. De gegevens zijn uitgesplitst per provincie. Op basis daarvan kunnen overheden inschatten of het te druk is op bepaalde plekken.

Zulke gegevens kunnen weergeven of Nederlanders zich komend weekeinde en tijdens de Paasdagen zullen houden aan de herhaalde oproep om er niet op uit te trekken, ondanks het mooie weer.

Geen persoonlijke data

Google wil deze rapportages vaker – in principe dagelijks – verversen. Het gaat om samengestelde data op basis van de locatiegeschiedenis van gebruikers, dezelfde manier waarop Google Maps nu al aantoont op welke plekken het druk is.

Google Maps wordt gebruikt door meer dan een miljard mensen. Het delen van locatiedata of locatiegeschiedenis is een optionele functie.

Het techbedrijf benadrukt dat er naar personen herleidbare data beschikbaar gesteld worden.

De Amerikaanse overheid had er bij Google en Facebook al op aan gedrongen meer data beschikbaar te stellen om het coronavirus te helpen bestrijden.

Vorige week vroeg de Europese Commissie grote telecomproviders om geanonimiseerde locatiedata beschikbaar te stellen, om een betere indruk te krijgen van de verspreiding van het virus. De Nederlandse overheid overweegt ook om telecomdata te gebruiken om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan.

Er is veel aandacht voor gebruik van data en apps om het coronavirus te bestrijden. Dat roept de vraag op welke gevolgen dat voor de privacy van burgers kan hebben. Het gaat bij dit soort ‘druktemetingen’ zoals Google ze publiceert niet om gegevens die aantonen waar iemand geweest is of met wie je in contact geweest bent. Deze locatiedata bewijzen ook niet of je je houdt aan de oproep om thuis te blijven.