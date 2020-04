Een medewerker van een begraafplaats in Barcelona bergt in beschermende kledij een grafkist op. Spanje is een van de landen die het zwaarst getroffen zijn door de uitbraak van het coronavirus. In het Zuid-Europese land zijn tot dusver meer dan 10.000 doden gevallen. Alleen in Italië stierven meer mensen aan Covid-19.

Foto Susanna Saez / EPA