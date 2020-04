De winnaar en nominaties van de Zeiss Photography Award

Pan Wang

Voor de serie Like a Father, Like a Mountain wandelde de Chinese Pan Wang in totaal drie jaar lang door het Qinling-gebergte in China. Tijdens die reis bracht hij in zijn fotografie de herinneringen aan zijn overleden vader tot leven. Wang besloot op pad te gaan toen hij zelf vader was geworden en de herinneringen aan zijn eigen, vroeggestorven vader zich steeds sterker aan hem opdrongen. „Op reis vond ik geleidelijk de jeugdherinneringen terug die waren verdwenen”, zegt hij.