Coronacrisis verenigt kiftende Belgische politici voor even

Toen het coronavirus België begin maart bereikte, had het land op zijn zachtst gezegd niet de best uitgeruste overheid om een crisis te bestrijden.

België zat al sinds december 2018 met een demissionaire minderheidsregering. Het begrotingstekort was opgelopen naar 12 miljard euro in 2020, terwijl de regering geen ingrijpende besluiten mag nemen om dat tegen te gaan. De weinig bekende Sophie Wilmès werd in alle haast aangetrokken om premier Charles Michel, die naar Europa vertrok, te vervangen in afwachting van een nieuwe regering. De onderhandelingen daarvoor zaten, tien maanden na de verkiezingen, muurvast. Nieuwe verkiezingen leken de enige uitweg.

Hoe anders is het België van een maand later. Meer dan vijfduizend mensen liggen in het ziekenhuis met een Covid-19-besmetting, en het dodental ligt sinds donderdag boven de duizend. Maar de coronacrisis heeft één positief neveneffect gehad. De normaal zo verdeelde Belgische politiek verenigde zich in een nieuwe coronacoalitie, die lof krijgt voor haar duidelijke maatregelen in crisistijd.

Lappendeken

De aanpak van de crisis begon niet bepaald veelbelovend. Sinds de laatste staatshervorming van België neemt niet de federale overheid beslissingen in kwesties als deze, maar doen regio’s, provincies en gemeenten dat. Het zorgde voor een lappendeken aan maatregelen. Wallonië verbood alle bezoeken aan verzorgingshuizen, in Vlaanderen bleef een verbod uit. In Brussel werden concerten afgelast, terwijl ze in Antwerpen doorgingen. Het rechtse Vlaanderen hield de economische impact voor ogen en beperkte de maatregelen liever, links Franstalig België keek naar Frankrijk, waar een totale lockdown al was ingegaan. De bestuurlijke en politieke verdeeldheid van het land leek bevestigd.

Tot half maart. De regering nam de regie terug door een federaal rampenplan af te kondigen. Een dag later bereikten partijen een historisch akkoord. Wilden sommigen voorafgaand aan de coronacrisis niet eens met elkaar praten, die dag werden welgeteld tien partijen het eens: van links tot rechts, Vlaams en Franstalig.

De demissionaire regering-Wilmès is sindsdien Wilmès II: een minderheidsregering met gedoogsteun vanuit de oppositie. Dankzij volmachten van het parlement heeft ze de slagkracht van een gewone regering, zolang ze zich beperkt tot de bestrijding van de coronacrisis.

Kroegen zijn gesloten, lessen opgeschort, alle winkels behalve apotheken en supermarkten zijn nu dicht. Belgen moeten thuisblijven, behalve voor het hoognodige. De grenzen zijn gesloten. De kleine minderheid die zich niet aan de regels houdt, wordt flink beboet en de staat heeft een reeks steunmaatregelen voor werknemers en bedrijven uitgewerkt.

Complimenten

Er komen steeds meer complimenten voor de Belgische aanpak. De Nederlandse viroloog Ab Osterhaus noemde België onlangs een voorbeeld: „De maatregelen zijn bij jullie van in het begin sterker afgedwongen.” Ook de Financial Times roemt de Belgen: „In tegenstelling tot wat velen hadden voorspeld, heeft de Belgische regering laten zien dat een sterk gefragmenteerd land nog steeds een duidelijk en beslist antwoord kan geven op een nationale crisis.”

Premier Wilmès, een oud-minister van Financiën, blijkt met haar kalme en empathische, maar gewichtige stijl een onverwacht baken voor de Belgen. „Onze inspanningen zijn nog maar net begonnen”, zei ze streng op haar laatste persconferentie, waarin de verlenging van de lockdown werd aangekondigd. Maar ook: „Wees moedig en geduldig. Laat ons creatief blijven in de manier waarop we contact houden met onze vrienden en onze familie, en in de manieren waarop we onze solidariteit tonen. Blijf voor jezelf zorgen en blijf zorgen voor een ander.”

Voorbeeld voor landen waar de communicatie minder duidelijk is, zijn de dagelijkse persconferenties van het Nationaal Crisiscentrum. Daar bespreken wetenschappers – niet politici – de laatste opnames en sterfgevallen. Het is ook de plek waar onduidelijkheden uit de weg worden geruimd en geruchten tegengesproken. Na het overlijden van een 12-jarig meisje eerder deze week, verduidelijkten de zichtbaar aangeslagen virologen: zij was een uitzondering. Toen de parken bij goed weer volliepen, waarschuwden ze dat sporten toegestaan was – maar rondhangen voor een aperitief niet.

Toch verschijnen nu de eerste barsten. Minister van Volksgezondheid Maggie De Block kreeg de laatste dagen veel kritiek. De Vlaamse politica is verantwoordelijk voor ‘chaos’, vinden sommige Franstalige partijen. Dat ligt vooral aan het ontbreken van mondmaskers. Recent bleek dat een lading maskers twee jaar geleden vernietigd werd omdat die verkeerd bewaard was. Vanwege bezuinigingen werden ze niet vervangen. De frustratie bij zorgpersoneel en politie groeit, en het wordt De Block verweten dat ze te langzaam handelt.

Ook de hervonden eenheid is waarschijnlijk niet blijvend, waarschuwde politicoloog Dave Sinardet vorig weekeinde in De Standaard. De regeringen weten hun verschillen „alleen in zo’n geval van hoogste nood te overbruggen”.

Oude vetes zijn nog niet verdwenen, werd al duidelijk tijdens de onderhandelingen voor de coronacoalitie. Voorzitter Conner Rousseau van de Vlaamse sociaal-democraten was naar eigen zeggen „gedegouteerd” over de houding van sommige partijen: „Terwijl mensen vechten voor hun leven en mensen vechten voor de levens van anderen, vechten sommige politici enkel voor zichzelf of voor hun partij.”

De regering mag enkel coronagerelateerd beleid maken, en dat voor de komende zes maanden. Ondertussen blijft België zoeken naar een volwaardige regering, en dat kan weleens heel moeilijk blijven. De sociaal-democratische PS, de grootste in Franstalig België, had net voor de crisis te verstaan gegeven dat ze er „genoeg van had” om nog langer met de rechts-conservatieve Vlaams-nationalisten van de N-VA om tafel te zitten. Volgens die laatsten was het tijd voor een „Vlaams front”.

Niets wijst erop dat hun fundamentele verschillen ‘na corona’ plotseling verdwenen zullen zijn. Het begrotingstekort dat de regering zal moeten aanpakken loopt ondertussen wel op: zeker 30 miljard euro dit jaar, zeggen de laatste schattingen.

