Amerikanen geadviseerd mondkapjes te dragen

De Amerikaanse president Trump heeft Amerikanen verzocht om op straat of in publieke ruimtes gezichtsmaskers te dragen. Trump volgt daarmee het advies op van overheidsinstantie Centers for Disease Control and Prevention (CDC). Er wordt benadrukt dat medische mondkapjes niet nodig zijn, zodat die spullen voor medisch personeel beschikbaar blijft.

Op een persconferentie op vrijdag zei Trump dat de nieuwe richtlijn volledig vrijwillig is. De president voegde daaraan toe dat hij geen mondmasker zal dragen. „Ik denk niet dat ik het ga doen. Een masker dragen terwijl ik presidenten, premiers, dictators, koningen en koninginnen begroet zie ik gewoon niet voor me”, zei Trump volgens CNN.

De afgelopen weken werd door het Witte Huis gecommuniceerd dat het dragen van gezichtsmaskers niet nodig was om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Op aanraden van gezondheidsexperts is dat advies nu dus aangepast.