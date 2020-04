Beademingsmachines: Philips blij met duwtje in de rug van Trump

De zorg van Philips dat Amerika de export van beademingsmachines zou blokkeren, blijkt ongegrond. President Trump heeft donderdag weliswaar een oude oorlogswet geactiveerd, maar die helpt fabrikanten van beademingsapparaten vooral hun productie op te voeren. De machines van Philips worden niet, zoals gevreesd, gevorderd voor Amerikaans gebruik.

Philips maakt beademingsmachines in twee fabrieken in de VS. Onlangs liet het bedrijf in NRC weten bezorgd te zijn dat met de oorlogswet, de Defense Production Act, beademingsapparaten ingevorderd zouden worden. Het aantal Covid-19-patiënten in de VS groeit snel en er zijn 100.000 beademingsmachines nodig.

Philips wil zijn productie verviervoudigen tot 4.000 apparaten per week. De oorlogswet zoals die nu wordt uitgevoerd is daarbij een steun in de rug, legt een woordvoerder uit. „Een beademingsapparaat bestaat uit 650 onderdelen. Toeleveranciers moeten eerst aan ons leveren voordat ze orders invullen van klanten die geen beademingsapparaten maken.”

Trump was huiverig met invoering van de oorlogswet uit 1950. Nu schrijft hij in een toelichting: „Ik ben dankbaar dat deze fabrikanten hun productie verhogen. Deze wet helpt hen obstakels in de productieketen op te lossen.”

Minister Kaag van Buitenlandse Handel (D66) wilde na de bekendmaking weten of Philips nog wel beademingsmachines blijft leveren aan Nederland. Zoals het er nu naar uitziet is dat het geval, aldus concern. Een aanzienlijk deel van de productie gaat naar de VS, maar het gros blijft voor de export.

Duizend machines

Nederland was vergeleken met andere landen laat met het bestellen van beademingsapparaten. Philips kreeg half maart een order voor duizend machines. Honderd daarvan zijn geleverd. De rest arriveert in kleine leveringen. Philips probeert de meest dringende orders eerst te leveren. Daarbij wordt gekeken naar het aantal Covid-19-patiënten en het aantal beschikbare IC-bedden per hoofd van de bevolking.

Geavanceerde beademingsmachines kosten rond de 10.000 euro. Ondanks de schaarste worden nog geen woekerprijzen gevraagd. Philips denkt wel dat de prijzen hoger uitvallen, omdat het productietempo zo sterk is opgevoerd. Onderdelen die vroeger per boot arriveerden, komen nu per vliegtuig. Ook de eindproducten gaan per vliegtuig zo snel mogelijk naar de bestemming. Deze extra logistieke kosten zal Philips voor een deel zelf ‘absorberen’ maar een prijsverhoging valt niet te vermijden, aldus een woordvoerder.