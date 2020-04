Amsterdam UMC onderzoekt beste methode van beademen coronapatiënten

Amsterdam UMC is vrijdag een onderzoek begonnen naar het kunstmatig beademen van coronapatiënten. Voor de studie worden gegevens van 2.000 coronapatiënten verzameld uit zeker dertig Nederlandse ziekenhuizen. Het onderzoek moet duidelijk maken welke beademingsmethode het meest geschikt voor hen is.

De eerste resultaten worden binnen twee weken verwacht. „We moeten nog tijdens deze pandemie een antwoord vinden op de vraag hoe we deze patiënten het beste kunnen beademen”, zegt onderzoeksleider Marcus Schultz, hoogleraar Expertimentele Intensive Care en intensivist in Amsterdam UMC.

Bij gebrek aan een medicijn is beademing zo’n beetje de enige behandeling voor ernstig zieke coronapatiënten. Het geeft ze de tijd om zelf te herstellen van het virus. De resultaten hiervan lopen uiteen; eerste studies suggereren dat de helft van de ernstig zieke coronapatiënten op de intensive care komt te overlijden. Dat cijfer is wel afhankelijk van welke patiënten op de intensive care worden opgenomen.

De wijze waarop coronapatiënten worden beademd, verschilt per ziekenhuis. Sommige intensivisten blazen met hoge druk ademteugen in de longen, anderen doen dat met lage druk. Er is geen wetenschappelijke consensus over wat het beste werkt. „In Amsterdam UMC kiezen wij voor lage druk omdat wij denken dat je daarmee de minste schade aanricht aan de longen”, zegt Schultz. „Maar of dat zo is, weten we niet: Covid-19 is een compleet nieuw ziektebeeld. Daarom gaan we dit onderzoeken”.

Overlevingskansen

De komende dagen worden medische gegevens van coronapatiënten uit heel Nederland verzameld door twaalf promovendi van Amsterdam UMC. Vervolgens wordt gekeken of de manier van beademen – hoeveel druk, hoeveel zuurstoftoevoer – invloed heeft op de overlevingskansen van de coronapatiënt. Om de resultaten te vergelijken kijkt Schultz nog niet naar sterftecijfers – „patiënten kunnen de komende weken immers nog overlijden” – maar naar de duur van de behandeling. Schultz: „We kijken daarbij naar associaties tussen van manier van beademen en de duur van beademen.”

Volgens de hoogleraar is dit het eerste onderzoek naar de wijze van beademen van coronapatiënten. Hij zal de resultaten zo snel mogelijk delen met zijn collega’s, ook internationaal. „In Nederland zijn we al even bezig, maar de Verenigde Staten hobbelt achter ons aan. Daar worden nog vele tienduizenden slachtoffers verwacht. De artsen daar hebben er veel baat bij te weten welke manier van beademen in Nederland optimaal is voor coronapatiënten.”