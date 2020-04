Alleen met de bergen

De paniek slaat toe zodra de trein Amsterdam Centraal uitrijdt. Twee sportief geklede vijftigers komen de coupé binnen, allebei dezelfde bergwandelstokken. Hij legt haar rugtas op het bovenrek en laat haar bij het raam zitten.

Het is de aanblik van haar hoofd op zijn schouder die me naar mijn telefoon doet grijpen.

Lees meer in Het Blad van april 2020

Ik bel X. En nog een keer, en nog een keer. Voicemail.

„Ik kan dit niet alleen”, smeek ik, half fluisterend. „Ik wil dit niet op deze manier. Ik stap uit de trein bij Utrecht Centraal. Jij moet mee. Alsjeblieft, ga mee.”

Meteen daarna heb ik spijt. Ik weet dat het niets zal uithalen, dat hij zijn plannen niet zal wijzigen, dat hij er niet van houdt als ik paniekerig doe.

Ik zoek in mijn backpack naar Japie. Voel zijn kaalgesleten vacht, zijn glazen ogen, onregelmatig als te vaak gebutste knikkers.

Een week wildkamperen in Ticino, het Italiaanse deel van Zwitserland: toen we het een half jaar geleden planden, klonk het zo romantisch. Nu is X mijn ex en gaat hij met een vriend een bergkam ergens ten oosten van Vallemaggia bewandelen, terwijl ik in mijn eentje naar de westzijde vertrek.

„Denk je dat je dat kunt?” had mijn beste vriendin gevraagd toen ik vertelde dat ik overwoog tóch te gaan. Ik haalde mijn schouders op. Ik had vaak genoeg in mijn eentje gereisd. Chili, Alaska, Nieuw-Zeeland. Zo bezien was Zwitserland een thuiswedstrijd. „Maar op die andere reizen was je nooit écht alleen”, voegde ze toe. „Er was altijd wel een schaapsherder of een zeeman tegen de eenzame momenten.”

„Misschien kom ik nu een houthakker tegen”, antwoordde ik, maar ik wist dat ze gelijk had. Nooit was ik langer dan 24 uur op een plek geweest zonder iemand te zien en te spreken. Ik hield van het beeld van mezelf als einzelgänger, als reislustige zelfstandige 34-jarige vrouw. Maar hoe het echt zou zijn om in mijn eentje een meerdaagse bergtocht te maken? Geen flauw idee. En juist daarom besloot ik het te doen. Reizen met het doel om alleen te zijn, met mezelf als enige vakantieliefde. Zeven dagen de bergen in, een rondtocht vanuit Vallemaggia via het Lago Sascola en Lago d’Alzasca. Wandelen, kamperen, luieren in de zon. Mijn telefoon alleen voor noodgevallen. Om te kijken of ik het kan: echt alleen zijn. Zonder afleiding op eenzame momenten. Zonder iemand in de buurt als ik me somber voel, of bang.





X appt terug. Dat hij niets kan doen, dat ik gewoon moet blijven zitten. Dat het allemaal wel zal meevallen als ik er eenmaal ben.

Ik blijf zitten. Eerst tot Utrecht, dan tot Arnhem, Oberhausen, Keulen. Elk station is een kleine overwinning. Bij Basel ziet een vrouw tijdens het overstappen mijn betraande wangen. Ze zegt: „It will get better.”

En inderdaad: met het verglijden van het landschap word ik rustiger. Ik stuur X een liefdevol berichtje, om te laten zien dat ik mezelf herpakt heb. Hij stuurt een liefdevol berichtje terug.

Als ik die avond in Lugano mijn hotelbed inrol, voelt het alsof ik de eerste berg al bedwongen heb.

Dag 1, 10.35 uur

Mijn backpack staat half ingepakt in een hoek. Vanaf het Lago di Lugano klinken stemmen, en geplons. Over een half uur vertrekt de bus naar de bergen. Bij het ontbijt heb ik zoveel mogelijk gegeten – een croissantje, yoghurt, chocoladetaart – met het vooruitzicht op een week waterige havermout.

Ik verruil mijn teenslippers voor bergschoenen, pak mijn tas weer in, Japie dubbelgevouwen bovenop. Bij zijn nek komt geel vulsel naar buiten. Ik gris een naaisetje mee van de wastafel. Een klusje voor in de bergen.

Voorin kletsen twee oude dames met de buschauffeur, en aan de andere kant van het gangpad kijkt een kleuter vanaf haar vaders schoot naar buiten.

Als kind vond ik alleen zijn leuk. Klasgenootjes vroegen of ik het niet miste, een broer of zus, maar ik zag vooral voordelen. Geen ruzie, geen getouwtrek om aandacht. Tijdens vakanties gingen we wekenlang wildkamperen in Scandinavië en dan bouwde ik een vlot voor Japie of las ik Ronja de roversdochter. Ik waande mezelf een roversdochter, helemaal alleen in de bossen. Mijn ouders telden niet mee, die maakten net zo vanzelfsprekend deel uit van het decor als de tent en het opvouwbare afwasteiltje.





Toen ik zes was, overleed de vader van een klasgenootje. „Wat gebeurt er met mij als jullie doodgaan?” vroeg ik aan mijn moeder. Ze zei dat ik bij mijn oom en tante zou gaan wonen. Nog diezelfde avond maakte ik met mijn nichtje opgetogen een lijst van alle Barbies die ik mee zou nemen als het zover was.

Ik kon goed alleen zijn omdat ik nooit echt alleen wás. Pas nu mijn ouders ouder worden, mis ik een broer of zus. Iemand die er straks nog is als zij er niet meer zijn.

In Cevio moet ik een half uur wachten op de aansluiting naar Linescio, het vertrekpunt van mijn wandeling. Vlak bij de halte is een kleine kerk, waar het aangenaam koel is. In het halfduister lees ik een appje van mijn moeder. „Lieve Gems, beetje goed geslapen vannacht? Papa en ik wensen je heel veel plezier. Laat je af en toe wat horen als je bereik hebt? Loop voorzichtig! Kusjes van ons.”

Lucifers, denk ik bij het verlaten van de kerk. Lucifers. Net op tijd. Godzijdank.

„Matches, per favore”, zeg ik tegen de man van het benzinestation, maar hij begrijpt me niet. „Fire?” probeer ik. Pas als ik een ingebeelde sigaret opsteek, komt hij triomfantelijk aanzetten met een pakje flinterdunne lucifers. Ik weet niet hoe ik om een extra pakje moet vragen. Met de lucifers in mijn zak en de backpack in mijn armen sprint ik naar de bus. Eén voordeel van alleen zijn: niemand die je te strakke tijdsplanning ongevraagd van commentaar voorziet.

Dag 1, 14.15 uur

In Linescio is de hoofdstraat verlaten. In de verte blaft een hond, ergens huilt een baby. Vanuit hier is het 1.100 meter klimmen naar het Lago di Sascola. Op de kaart staat met een potloodstreepje de route die X voor ons had uitgestippeld.

Nog zeven uur voor de zon ondergaat.

Bij de brug net buiten het dorp kom ik een ouder echtpaar tegen, dat me hun net verzamelde tamme kastanjes laat zien. Als ze horen dat ik in mijn eentje de bergen intrek, kijken ze bezorgd naar mijn blote benen.





„Look out for the snakes”, zegt de vrouw. Ik knik en lach vriendelijk, als een doorgewinterde wandelaar die uiteraard allang wist dat hier slangen voorkomen.

Na het afscheid kijken ze nog even over hun schouder. Nu begint het echt. Vanaf hier ben ik alleen.

Bij het klimmen rijgen mijn gedachten staccato aaneen. Bloedheet. Wat is die enorme knal? Onweer? Vast een explosie in de steengroeve. Wat is het warm. Ik wil een Bifi-worstje. Zweet. Is dat een slang? Een stok. Moe. Hoeveel meter heb ik al geklommen? Ik mis hem. Mag ik al pauzeren? Kwart voor drie. Pauze. Mooie bemoste steen. Foto. Accu sparen. Smartphone op vliegtuigstand. Bedenk zoveel mogelijk dieren met een A. Aap, aardvarken, aalscholver, anaconda, adder. Slangenantiserum. Slok water. Tas af.

Op de kaart zie ik dat ik vijftig meter geklommen heb – één hoogtelijn. Met dit tempo moet ik het laatste deel klimmen met mijn hoofdlamp op. Ik trek mijn doorweekte shirt uit. Pas als ik mijn backpack weer heb opgehesen merk ik dat ik moet plassen. Met tas en al hurk ik boven een geultje met halfvergane beukenbladeren; bij het opstaan verlies ik bijna mijn evenwicht.

In zebraprint-sport-bh loop ik verder. Mijn buik, nat van het zweet, vormt een rolletje vet boven de strak aangesnoerde riem van mijn rugzak. Mijn heupen trillen mee met elke stap en toch blijft de kritische stem die ik normaal in mijn hoofd hoor uit. Geen waardeoordelen. Zonder spiegels, zonder mensen in de buurt mag mijn lijf gewoon mijn lijf zijn.

„Nog even doorzetten, benen”, zeg ik hardop, en dan: „Hou je het nog uit daar in de rugzak, Japie?”

De psycholoog die ik ooit vertelde dat ik nog met een knuffelaap in bed sliep, zei dat ik verlatingsangst had. Ik was 17 en vond het spannend om te studeren en op kamers te gaan. Ze noemde Japie een „transitioneel object”, bedoeld om vast te houden aan mijn kindertijd.

Vriendjes met wie ik in de jaren daarna het bed deelde, keken met enige huiver naar zijn glimmende snoet.

Maar Japie bleef, ook al woonde ik inmiddels al lang op kamers. Op mijn dertigste kocht ik een eigen huis, en Japie verhuisde mee.

Dag 1, 16.40 uur

Het bos wordt dunner, ik passeer een alpenweide vol met bloemen. Her en der staan vakantiehuizen, allemaal verlaten. In de verte ligt sneeuw op de bergen. De rugbanden schuren op mijn blote schouders. Ik smeer nog wat extra zonnebrandcrème op mijn armen, eet twee Bifi-worstjes, mag van mezelf tien minuten languit liggen op een muurtje. Niet in het slangengras.

Na de alpenweide wordt het pad minder steil. Af en toe zijn er zijpaden die niet op de kaart staan, en op goed geluk kies ik mijn route. Te lang stilstaan lukt niet, dan landen de muggen op mijn blote armen.





De soundtrack in mijn hoofd bestaat uit Bert & Ernie („Grote bergen zoute peren liggen in de zonneschijn/ en een kussen vol met veren naast een fles met wijnazijn) afgewisseld met de nummers die Eddie Vedder schreef voor Into The Wild, de film waarin twintiger Christopher McCandless in zijn eentje de wildernis van Alaska intrekt. „As I walk the hemisphere/ I got my wish to up and disappear.” Aan het einde van de film is McCandless dood. Tot zover de romantiek van het in je eentje de natuur intrekken.

Slok water. Mug. Wat zijn dat voor roze bloemen langs het pad? Bij een van die bergtoppen in de verte wandelt X nu. Heb ik genoeg haringen mee? Japie, ik ben moe. Zouden vrouwen zich in de prehistorie druk hebben gemaakt over beenhaar? Verzin tien plaatsnamen met een dier erin. Otterloo, Hoenderloo, Katwijk, Aalsmeer, Muggenbeet, Zwijndrecht, Zwaanshoek. Pauze. Vijf muggen op mijn linkerarm. Pijnlijke hiel. De gesmolten chocolade van de KitKat-wikkel aflikken. Beverwijk. Duivendrecht. Hongerige Wolf. Hongerige Wolf? Ja echt, Japie, dat ligt in Groningen.

„Have no fear/ For when I’m alone/ I’ll be better off than I was before.”

Dag 1, 20.22 uur

Water in zicht! Ik weet niet hoe het kan, want volgens mijn kaartleeskunsten was het nog 100 meter klimmen vanaf hier. Maar opeens sta ik boven op een heuveltje, met aan mijn voeten het spiegelgladde Lago di Sascola. Aan de overkant wordt het ingesloten door een steile rotswand, maar aan deze kant loopt de grashelling glooiend tot aan de oever. Ik laat mijn tas van mijn schouders glijden, tap water bij een beekje en maak een paar vreugdesprongen. Alle moeheid is verdwenen.

Mijn anderhalfpersoonstent zet ik op vlak naast het meer. Opblaasmatje, donzen slaapzak, kussensloop met reservekleren erin. De rits van de tent richting meer en rotswand, met uitzicht op de waterval.

Het kost me vijf kostbare lucifers om het gasje aan te krijgen: de houtjes zijn flinterdun en bij de minste druk vliegt de kop eraf. Maar uiteindelijk kook ik water voor een gevriesdroogde eenpersoonsmaaltijd pasta bolognese, met gevriesdroogde chocolademousse toe.

Ik stuur een uitgebreide app aan X, met lyrische beschrijvingen van de waterval en mijn kampeerplekje. „Ziet er goed uit” appt X, zonder xxx erachter, en direct is het eenzame gevoel weer terug.