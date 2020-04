Passagiers in een trein op het centraal station van de Thaise hoofdstad Bangkok. Hoewel in het Aziatische land al op 13 januari de eerste besmetting met het coronavirus werd vastgesteld, kwam er pas eind maart een flinke stijging in het aantal gevallen. In totaal zijn in Thailand nu 1.875 besmettingen vastgesteld en vijftien mensen overleden.

Foto Mladen Antonov/AFP