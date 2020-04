Scholieren en studenten ervaren vaker discriminatie

Het aantal scholieren en studenten dat met discriminatie in het onderwijs te maken krijgt, is stevig gegroeid. In een onderzoek dat Het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP) iedere vijf jaar uitvoert, zei 15 procent van de ondervraagden in 2018 discriminatie te hebben ervaren. In 2013 was dat nog 8 procent.

Sekse, seksuele oriëntatie of afkomst spelen daarin steeds meer een rol. Zo zegt meer dan de helft van alle lhbt-leerlingen zich in 2018 gediscrimineerd te hebben gevoeld, tegenover 28 procent van alle heteroseksuele leerlingen. Verder geven vrouwelijke leerlingen vaker aan discriminatie te hebben ervaren dan mannelijke.

Jongeren in de Amsterdam Nieuw-West werken vaak onder hun niveau. De sluipmoordenaar in deze kwestie? Discriminatie.

Verschil in opleidingsniveau of onderwijsfase (voortgezet of hoger onderwijs dus) is er nauwelijks, blijkt uit het onderzoek. Discriminatie komt in alle onderwijslagen voor. Meer dan de helft van de scholieren of studenten met bijvoorbeeld een Turkse, Marokkaanse of Surinaamse achtergrond naar eigen zeggen ervaring met discriminatie in het onderwijs. Die vormen van discriminatie uiten zich steeds vaker bedreiging en geweld (8 procent) of seksuele intimidatie; 7 procent.

Landelijke ervaring onveranderd

Het totale aantal mensen dat in Nederland met discriminatie te maken kreeg, is in vijf jaar tijd ongeveer gelijk gebleven. In 2018 zei meer dan een kwart van de Nederlanders een negatieve ervaring als discriminatie te hebben ervaren. Turkse en Marokkaanse Nederlanders ervaren naar eigen zeggen nog steeds de meeste discriminatie, hoewel dat wel minder is geworden: van 63 procent van de ondervraagden in 2013, naar 51 procent van de ondervraagden twee jaar geleden.

Geslacht of beperkingen zijn steeds vaker een aspect op basis waarvan men zich gediscrimineerd voelt. Daar beeft de #metoo-beweging volgens het SCP een rol in gespeeld, door het collectief bewustzijn over acceptabel gedrag te vergroten en door onderwerpen uit de taboesfeer te halen. Aan het SCP-onderzoek hebben 8.536 mensen meegedaan.