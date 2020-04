Opnieuw groot olieveld gevonden voor kust Suriname

Voor de tweede keer dit jaar is voor de kust van Suriname een groot olieveld gevonden. Dat heeft het Amerikaanse oliebedrijf Apache donderdag bekendgemaakt. Het bedrijf deed de vondst samen met zijn Franse branchegenoot Total. Het bedrijf spreekt over een „belangrijke vondst”. Het is nog niet bekend hoeveel olie kan worden gewonnen.

De bedrijven vonden het olieveld bij een bron genaamd Sapakara West-1, waar zij proefboringen uitvoerden op een diepte tot 6,300 meter. De bron ligt in het zogeheten ‘Block 58’, niet ver van de wateren van buurland Guyana. De vondst kan van grote waarde zijn voor de Surinaamse economie. De staat krijgt royalty’s en belastingen van de twee oliebedrijven en ontvangt dividend van Staatsolie. Staatsolie kan zich na de exploratiefase voor 20 procent inkopen. In ruil voor een bedrag van 800 miljoen dollar krijgt Staatsolie dan ook 20 procent van de olie.

Sinds 2015 zoeken de bedrijven in ‘Block 58’ naar olie. In januari van dit jaar werd het eerste olieveld gevonden bij Maka Central-1. Volgens de oliebedrijven een bevestiging van het vermoeden dat in de Surinaamse wateren significante oliereserves liggen. Rudolf Elias, de directeur van Staatsolie, zegt donderdag tegen de Surinaamse nieuwswebsite Starnieuws dat hij verwacht binnenkort een derde olieveld te vinden. „De derde put wordt geboord tussen Maka en Sapakara dus de kans is groot dat er een derde significante vondst volgt.”