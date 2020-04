Opeens is er meer aandacht voor elkaar

NRC spreekt de komende tijd met twaalf mensen die in de frontlinie staan van de corona-epidemie. Van arts tot ondernemer, van schoolbestuurder tot supermarkthouder. Wat maken zij mee? Wat zijn hun zorgen? Hoe houden ze de moed erin?

Als me één ding opvalt aan de twee ondernemers in deze rubriek, dan is het hoe veerkrachtig ze zijn. Soenil Bahadoer, chef-kok en eigenaar van tweesterrenrestaurant De Lindehof in Nuenen, en bloembollenkweker Rob van Haaster uit Vijfhuizen, moesten de afgelopen weken klap na klap incasseren. Half maart moest Bahadoer zijn restaurant sluiten en niet lang daarna kon hij ook niet meer bij mensen thuis koken. Van Haaster zag hoe zijn belangrijkste afzetmarkten, Duitsland en Engeland, kort na elkaar hun grenzen sloten.

Nu beschikken beide ondernemers gelukkig over een spaarpotje. Waar collega’s om hen heen omvallen, zingen zij het nog even uit. Maar je zou paniek verwachten: wat als mijn levenswerk ophoudt te bestaan als de crisis langer aanhoudt?

„Het zaakje moet ondertekend worden door een accountant. Ook dát gaat geld kosten.”

Natuurlijk zijn er frustraties, zeggen ze. Van Haaster kiepert zijn bloemen met pijn in het hart op de composthoop. Bahadoer maakt zich boos over het vereiste papierwerk dat recht geeft op financiële steun van de overheid voor het doorbetalen van salarissen. „Het zaakje moet ondertekend worden door een accountant”, zegt hij. „Ook dát gaat geld kosten.”

Maar bovenal klinkt toch onverzettelijkheid door. Wij komen deze crisis te boven. Wij blijven zoeken naar kansen. En, misschien nog wel het meest opvallend: wij zetten tegenslag in ons voordeel om.

„We moeten sterker terugkomen dan we ooit waren”, zei Bahadoer tegen zijn tien koks. „Jullie gaan allemaal een digitale ehbo-cursus volgen en digitale lessen bij Koninklijke Horeca Nederland.” In duo’s oefenen zijn koks op nieuwe gerechten voor betere tijden.

Van Haaster organiseert „brainstormsessies” met zijn vaste personeel – de Poolse krachten heeft hij naar huis gestuurd – waarin hij het reilen en zeilen van zijn bedrijf tegen het licht houdt. Doen we het wel goed? Kunnen jullie je voldoende ontwikkelen? Verliezen we elkaar niet te veel uit het oog in de drukte?

Hij denkt ook mee met zijn Engelse partner, van wie hij normaal narcissen afneemt en die nu alleen nog met een beperkt aantal mensen het veld in mag. „Meehuilen heeft niet zo veel zin”, zegt hij. „Meedenken wel. Ik merk dat ik hele andere gesprekken voer. Dat schept een band. Die band wordt niet alleen belangrijk voor de toekomst van ons bedrijf, maar het geeft mij ook een goed gevoel als mens. Ik wil voorkomen dat ik een chagrijn word.”

Miriam de Graaff (34) Sociaal psycholoog, woont in Borne (Overijssel). Lodewijk Poelhekke (47) Traumachirurg en voorzitter van de vereniging van medisch specialisten in het Maasziekenhuis Pantein in Boxmeer. Woont in Nijmegen. Mary-Jo de Leeuw (45) Cybersecurityexpert, woont in Wassenaar. Roland Kramer (57) Uitvaartverzorger in Den Bosch. Armand Lagrouw (56) Regiomanager bij Surplus, een organisatie voor verpleging en verzorging in Breda. Woont in Sprang-Capelle. Maaike Roovers-Schellekens (45) Huisarts in Sassenheim. Woont in Oegstgeest. Soenil Bahadoer (52) Chefkok en eigenaar van het twee sterrenrestaurant De Lindehof in Nuenen. Paul Corbijn (52) Eigenaar Plus-supermarkt in Vrouwenpolder. Mirjam Leinders (52) Bestuurder stichting Innoord in Amsterdam. Woont in Badhoevedorp. Luc Tanja (53) Afdelingsmanager daklozenopvang van het Leger des Heils in Almere. Woont in Amsterdam. Ulfert Molenhuis (72) Voorzitter van de voedselbank in de stad Groningen. Rob van Haaster (50) Bloembollenkweker in Vijfhuizen.

