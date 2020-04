Ook in Central Park is nu een IC voor corona-patiënten

Het lijkt bijna een gewone lentedag in Central Park. ‘Blijf thuis’-orders hebben niet kunnen verhinderen dat bewoners van Manhattan de brede lanen van het park gebruiken om te racefietsen, te joggen en hond of kind uit te laten. De lindebloesems bloeien. Af en toe wordt er geschreeuwd als een wandelaar te weinig afstand houdt.

Maar aan de oostkant van het park, op de groene open vlakte die ‘East Meadow’ wordt genoemd, verrijst een wit tentenkamp. De veertien ziekenhuistenten zijn op verzoek van de stad New York en het Mount Sinai Hospital neergezet door Samaritan’s Purse, de Christelijke hulporganisatie uit North Carolina die twee weken geleden ook al een veldhospitaal inrichtte voor corona-patiënten in Italië. Woensdag ging het ziekenhuis officieel open.

Het is niet het enige noodhospitaal in de stad. Omdat ziekenhuizen in de vijf stadsdelen de vraag nauwelijks meer aankunnen, worden ze op meerdere plekken uit de grond gestampt. In de VS , waar nu meer dan vijfduizend corona-doden zijn gevallen, is New York het epicentrum van de pandemie. De staat is ook wereldwijd gezien een van de zwaarst getroffen regio’s.

Woensdag steeg het aantal corona-doden in de staat tot bijna 2.000. Ook het aantal bevestigde besmettingen nam fors toe tot 83.889. In de stad New York ligt het aantal besmettingen op 47.440 en het aantal doden op 1.374. Om de vele doden te bergen heeft de stad 45 koelwagens voor lichamen moeten inzetten.

Ziekenhuizen

„Mensen sterven aan het coronavirus, ziekenhuizen hebben te weinig bedden en het personeel voelt zich overvraagd”, zo verklaart de oprichter van Samaritan’s Purse Franklin Graham, het initiatief voor het veldziekenhuis op de website. „Dit is wat Samaritan’s Purse doet: we reageren in het oog van de crisis om mensen te helpen uit Jezus’ naam.”

„Dit is precies wat we nodig hebben”, zegt Linda (67) die haar achternaam liever niet noemt maar al 42 jaar aan de Upper West Side woont op Manhattan. Ze laat haar hondje uit in het park en komt foto’s nemen van het noodhospitaal. „Mijn man en ik zijn donateurs van de organisatie. Samaritan’s Purse komt overal als eerste aan – de aardbeving in Haïti, het noodhospitaal in Italië – ze gaan daar aan de slag waar ze het hardst nodig zijn, zonder te denken aan hun eigen gezondheid. Zij geloven dat zij beschermd worden door God en ik denk dat ze daarin gelijk hebben.”

Die christelijke grondslag van de organisatie leidt ook tot controverse in het liberale New York. Dokters en zusters die mee willen werken in het noodziekenhuis moesten een verklaring ondertekenen waarin zij stellen trouw te zijn aan de beginselen van de organisatie, waaronder het uitgangspunt dat het huwelijk alleen is bedoeld voor man en vrouw.

Publieke druk

Na publieke druk van onder meer burgemeester Bill de Blasio zag oprichter Graham, die bekend staat als conservatief en anti-LGBT, zich genoodzaakt te bevestigen dat het ziekenhuis niet zou discrimineren bij het aannemen van nieuwe patiënten.

„In beginsel was ik wel enthousiast want we hebben meer van dit soort plekken nodig”, zegt psychiater Michael Trapido (74). „Maar Mount Sinai is van oorsprong een Joods ziekenhuis. Dat artsen zo’n verklaring moeten ondertekenen is belachelijk.”

„Ik hoop dat ze homoseksuelen nog wel willen helpen”, vult zijn vrouw Nancy (73) aan. „Het lijkt nu net op de tijd dat het hiv-virus uitbrak. Toen waren mensen ook ineens bang voor elkaar.”

„Iedereen die hier over de drempel komt, wordt geholpen,” benadrukt Samaritan's Purse-woordvoerder Melissa Nystrom (25) op het zebrapad voor de ingang. „Maar we willen wel trouw blijven aan onze christelijke wortels, daarom vragen we hulpverleners die verklaring te ondertekenen.”

Vanaf zaterdag laadden vrijwilligers al bouwmaterialen en kisten vol apparatuur, bedden, beademingsapparaten en andere benodigdheden uit.

Beademingsapparatuur

Om die beademingsapparatuur is de afgelopen dagen veel te doen geweest. Op zijn dagelijkse persconferentie heeft de Amerikaanse president Donald Trump woensdag gezegd dat de Verenigde Staten heel snel een overschot aan beademingsapparaten zullen hebben, terwijl de laatste dagen juist wanhopige kreten klinken van zorgverleners uit heel het land over tekorten. Woensdag zei burgemeester Bill de Blasio dat New York op korte termijn nog eens 3,3 millioen professionele mondkapjes, 2,1 miljoen chirurgische maskers, 100.000 beschermende pakken en nog eens vierhonderd beademingsapparaten nodig heeft. Volgens De Blasio is de epidemie in de stad nog niet op haar hoogtepunt.

Gouverneurs van verschillende staten concurreren om extra maskers en beademingsapparatuur in te kopen. Dat heeft de prijs opgedreven. De materialen die Samaritan’s Purse gebruikt komen uit eigen voorraad, benadrukt woordvoerder Melissa Nystrom.

Racefietsen

Terwijl de politie het verkeer regelt en de ingang van het veldhospitaal blokkeert, racefietsen en joggen New Yorkers op de wegen die vlak langs de witte tenten lopen. Een ziekenhuis voor patiënten met een zeer besmettelijk virus in tenten, middenin een openbaar park, is dat niet gek?

De ramp-specialistenvan de organisatie hebben ervaring met besmettelijke ziekten, zoals de ebola-uitbraak in Congo, stelt Nystrom gerust. „De tenten waar de bedden staan zijn luchtdicht afgesloten. Personeel dat de ‘hot zone’ uitgaat houdt zich aan een heel strak protocol.”

„New Yorkers zijn sterk”, zegt Susan Quinby, vrijwilliger in Mount Sinaï East die ook een kijkje komt nemen bij de hekken voor de ingang. „We komen overal doorheen, we komen hier ook doorheen.”