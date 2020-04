KLM trotseert kabinet over schrappen van banen

KLM houdt vast aan het schrappen van 1.500 tot 2.000 arbeidsplaatsen, ondanks kritiek van het kabinet. Minister Wouter Koolmees (Sociale Zaken en Werkgelegenheid, D66) is ongelukkig met de maatregel van KLM, omdat de luchtvaartmaatschappij een overheidssubsidie ontvangt om banen te behouden. Koolmees sprak woensdag in tv-programma Op1 van een „heel slecht signaal” en zei dat KLM een telefoontje kon verwachten. Dat gesprek zou donderdag plaatsvinden, aldus een woordvoerder van Koolmees.

Het meningsverschil tussen KLM en kabinet gaat over tijdelijke banen. KLM kondigde op 13 maart een aantal bezuinigingsmaatregelen aan vanwege de coronacrisis. Eén daarvan is het schrappen van arbeidsplaatsen in drie categorieën: werknemers van wie het tijdelijke contract afloopt, uitzendkrachten en werknemers die met pensioen gaan. Werknemers in vaste dienst worden niet ontslagen.

Een derde van kosten

Nu het mondiale vervoer van passagiers vrijwel is stilgevallen, verkeert KLM net als andere luchtvaartmaatschappijen in geldnood. De inkomsten vallen weg, veel kosten lopen door. Personeelskosten zijn een derde van de totale kosten van KLM.

Dankzij de Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) kunnen bedrijven met veel omzetverlies werknemers in dienst houden, omdat de overheid 90 procent van hun loon vergoedt. Voorwaarde is dat het bedrijf de rest van het salaris betaalt en dat niemand wordt ontslagen om bedrijfseconomische redenen. De subsidie is ook bedoeld voor tijdelijke contracten, benadrukt het kabinet.

KLM zegt echter dat de crisis, of de effecten daarvan, langer voelbaar zullen zijn dan de zes maanden waarin de NOW maximaal voorziet. Het herstel van de luchtvaart, en dus van KLM, zal langer duren. Aan het personeel schrijft de directie: „KLM zal voor langere tijd een kleiner bedrijf zijn dan het tot zes weken geleden was.” Het banenverlies is pijnlijk en ingrijpend, maar „gelet op de huidige omstandigheden en de zorgelijke vooruitzichten kan KLM echter niet anders; juist om het bedrijf zo goed mogelijk door deze crisis heen te loodsen en voor zoveel mogelijk collega’s banen te behouden.”

Koolmees kan KLM er niet van weerhouden de tijdelijke contracten op te zeggen

Met name de twee cabinebonden, VNC en FNV Cabine, verzetten zich tegen het schrappen van de arbeidsplaatsen. Donderdag heeft een aantal stewards en stewardessen, met contracten die aflopen tussen eind april en begin juli, al te horen gekregen dat hun contract niet wordt verlengd.

Minister Koolmees kan KLM niet weerhouden van de maatregel. Het niet verlengen van tijdelijke contracten valt namelijk niet onder de noemer ‘bedrijfseconomisch ontslag’ dat niet is toegestaan bij gebruik van de NOW, zegt zijn woordvoerder. Wel gaat de subsidie omlaag als de totale loonsom daalt.

Ondertussen voert de KLM-directie „intensief overleg” met het ministerie van Financiën over aanvullende steunmaatregelen, zei topman Pieter Elbers deze week tijdens een persgesprek. Bruno Le Maire, de Franse minister van Economie en Financiën, zei donderdag op een persconferentie dat de Franse regering „klaar is om Air France-KLM te steunen”. De Nederlandse en de Franse staat hebben een aandelenbelang van respectievelijk 14 en 14,3 procent in Air France-KLM.