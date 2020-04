Marieke Lucas Rijneveld op shortlist International Booker Prize

De roman De avond is ongemak van de Nederlandse auteur Marieke Lucas Rijneveld is genomineerd voor de International Booker Prize. Dat werd donderdagmiddag bekendgemaakt. Daarmee maakt Rijneveld kans op de grootste prijs voor in het Engels vertaalde literatuur, een bedrag van 50.000 euro. Ze deelt de nominatie met haar vertaler Michele Hutchison, en vijf andere romans.

De debuutroman van Rijneveld, een poëtisch verwoord, autobiografisch geïnspireerd verhaal over een strenggelovig gezin waarin een kind overlijdt, verscheen in 2018 in Nederland en werd een van de best verkochte literaire romans van het jaar. Afgelopen maand werd de vertaling The Discomfort of Evening in het Verenigd Koninkrijk gepubliceerd, waar het al met meerdere enthousiaste recensies onthaald werd. In Nederland won de nu 28-jarige Rijneveld de ANV Debutantenprijs voor haar roman. Ook ontving ze prijzen voor haar twee dichtbundels.

Eerste Nederlandse

De jury roemde de „buitengewoon gedetailleerde roman”, die in de woorden van jurylid Valeria Luiselli „absoluut briljant” is. De nominatie is exceptioneel: niet alleen omdat Rijneveld internationaal vermaarde schrijvers als Michel Houellebecq en Jon Fosse op de longlist achterliet, of omdat het haar debuutroman betreft, maar ook omdat er niet eerder een Nederlandse roman tot de shortlist wist door te dringen. Vorig jaar behaalde Tommy Wieringa met zijn novelle De dood van Murat Idrissi de longlist. In 2007, toen de prijs nog een oeuvre bekroonde, was Harry Mulisch kandidaat.

De International Booker Prize wordt sinds 2016 jaarlijks toegekend en is de tegenhanger voor vertalingen van de Booker Prize, de internationaal toonaangevende prijs voor Engelstalige romans. De afgelopen jaren ging de onderscheiding onder meer naar de Israëlische schrijver David Grossman (Komt een paard de kroeg binnen) en de recente Nobelprijswinnares Olga Tokarczuk (De rustelozen).

Kehlmann en Melchor

De andere romans op de shortlist zijn dit jaar The Enlightenment of the Greengage Tree van de Iraanse schrijver Shokoofeh Azar, The Adventures of China Iron van de Argentijnse Gabriela Cabezón Cámara, Tyll van de Duitser Daniel Kehlmann, Hurricane Season van de Mexicaanse Fernanda Melchor en The Memory Police van de Japanse Yoko Ogawa.

Iedere genomineerde auteur en vertaler ontvangt 1.000 pond. Op 19 mei wordt de winnaar bekendgemaakt. Het prijzengeld van 50.000 pond (57.000 euro) wordt verdeeld tussen de vertaler en de schrijver.