Lil’ Kleine: ‘Dit album is de vertaling van mijn geluk’

Nooit eerder zat er drie jaar tussen twee van zijn projecten. Met Alleen manoeuvreerde hij zichzelf sinds 2017 tussen de grote popsterren van Nederland. „Dat album ging en gaat zó lekker, dat we – mijn label, mijn team en ik – er langer mee vooruit konden dan gedacht.” Het levert hem nog steeds boekingen voor optredens op. „En het staat op de 25ste plek in de Album Top 100, en dat na drie jaar”, vertelt Jorik ‘Lil’ Kleine’ Scholten enkele weken terug opgetogen in een riante suite van het Conservatorium Hotel.

„Daarom heb ik de tijd kunnen nemen om te kijken waar ik met deze plaat naartoe wilde. Ik ben altijd muziek blijven maken om mezelf te ontwikkelen, maar de afgelopen drie jaar heb ik veel meegemaakt. Dat wilde ik vertellen.”

Sinds 2017 groeide hij naar eigen zeggen als mens en artiest. Zakelijk ging het hem voor de wind; hij opende een frietzaak en een feestcafé – beide in Amsterdam, werd coach bij The Voice en is het gezicht van zijn eigen kledingmerk. Veel van die zaken liggen nu stil door het coronavirus, maar zijn nieuwe album verschijnt wel deze vrijdag. Zelf is hij op vakantie in Dubai („Ik blijf hier nog wel even, het is hier veiliger dan in Nederland”, zegt hij op Instagram).

In 2019 verkocht hij twee keer de Ziggo Dome uit, op dezelfde dag. „Ik kijk te weinig terug op zulke mooie dingen. Dit leven gaat zó snel. Natuurlijk heb ik mijn vrouw en vrienden met wie ik praat over dingen, maar echt beseffen doe ik het allemaal niet.” Ter plekke reflecteren doet hij vastberaden. „Mijn persoonlijke hoogtepunt van de afgelopen drie jaar is uiteraard mijn zoon. Hij brengt me zoveel geluk.”

Ik ben niet meer wild en roekeloos. Ik heb een gezin

De gelukkige familieman in Jorik Scholten komt ook op zijn nieuwe album sterk naar voren, met odes aan zijn zoon en zijn vrouw Jaimie. „Daar zit nog wel een leuk verhaal aan vast”, zegt Kleine terwijl hij opveert. „Ik zat met $hirak [vaste producer, red.] in de studio en terwijl hij die vrolijke beat aan het maken was, kreeg ik een zanglijn in mijn hoofd.” Neuriet: „Joanne, Joanne… het klonk gewoon lekker. $hirak vond dat maar raar: ‘Maar je vrouw heet toch Jaimie?’ Ik belde haar op en vroeg of haar tweede naam Joanne was. Dat bleek ik toch nog ergens goed onthouden te hebben”, lacht hij. „Ik hoop dat die single over een paar jaar nét zo hard meegezongen wordt als ‘Sterrenstof’ van De Jeugd van Tegenwoordig.”

Oude ziel

Voor de rest van het album putte hij uit verschillende invloeden. „Ik ben jong, maar heb een oude ziel. Ik hou van een goede discoplaat. Op dit album komt mijn liefde voor muziek naar voren. Soul, disco, funk én Afrikaanse ritmes. Ik vind dat iedereen die van muziek houdt, Afrika moet respecteren als het moedercontinent.” Dat het hem gelukt is om samen te werken met de Nigeriaanse artiest Wizkid, die eerder samenwerkte met onder andere Drake noemt hij „een zegen.”

Aanvankelijk werd Jongen van de Straat aangeduid als ‘Het Album’. Heel even komen de zakenman en het pocherige ventje in hem samen. „Het is zakelijk gezien slim om een album naar een single te vernoemen (‘Jongen Van De Straat’ verscheen deze week, red.), maar het dekt bovenal de lading veel beter. Hoe dik is het om in deze fase van mijn carrière de plek te eren waar ik vroeger hing met mijn vrienden? Zeker nu ik een fijn leven heb, het mooiste kind, de prachtigste vrouw én genoeg geld in mijn zakken. Ik vind dat stoer. Ik laat ermee weten dat ik dit niet altijd heb gehad.”

Lil’ Kleine Foto Marc de Groot

Ultiem geluk

Op de bank zit een heel andere Lil’ Kleine dan die men kent uit de media. Hij praat kalm en denkt na voordat hij antwoordt. Die rust is ook te horen op het nieuwe album; zelfs voor de nummers waar hij pocht met een extravagante levensstijl heeft hij zijn teksten kalm ingerapt. „Ik ben niet meer wild en roekeloos. Ik heb een gezin en daarmee méér verantwoordelijkheden dan ooit. Daar is groei, besef en acceptatie voor nodig. Je hoort op het album dat ik volwassen en gelukkig ben. Ja, dit album is een vertaling van mijn ultieme geluk.”

Zichzelf meten aan successen van megahits als ‘Krantenwijk’ en ‘Loterij’ doet hij niet meer. „Ik zou het niet erg vinden als deze plaat niet zo’n succes wordt als de vorige. Natuurlijk hóóp ik dat, maar ik heb gewoon vrijuit muziek gemaakt. De makkelijke weg kiezen doen we niet.

„Maar…”, zegt hij terwijl er een grijns om zijn mondhoeken krult en hij zijn hele entourage nog eens aankijkt: „Als dit géén succes wordt, moeten we ons toch afvragen hoe het zit met de algemene muzieksmaak van Nederland. Er is keihard gewerkt aan dit project. En als er niet zo hard meegezongen wordt als dat ik hoop, zing ik zelf twee keer zo hard. Ik ga er zelf namelijk heerlijk op!”

Lil’ Kleine’s nieuwe album Jongen van de Straat verschijnt op vrijdag 3/4 via Top Notch. Inl: verschijnt op vrijdag 3/4 via Top Notch. Inl: lilkleine.nl

