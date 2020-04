‘Landbouw toch verantwoordelijk voor 41 procent stikstofuitstoot’

De landbouw is toch verantwoordelijk voor 41 procent van de totale stikstofneerslag op Nederlandse natuurgebieden, en niet voor 25 procent. Dat blijkt uit de narekening van RIVM-cijfers door onderzoekers in opdracht van het Mesdag Zuivelfonds, de belangenvereniging voor melkveehouders. Het onderzoek komt uit op dezelfde mate van stikstofneerslag als het RIVM zelf.

Het Mesdag Zuivelfonds deed eerder onderzoek naar de stikstofuitslag, en concludeerde toen dat boeren goed waren voor een kwart van de totale stikstofuitstoot. Dit cijfer trok de belangenvereniging begin maart in, naar eigen zeggen vanwege een fout in het rekenmodel.

Volgens de onderzoekers en Jan Cees Vogelaar, voorzitter van het Mesdagfonds, zeggen de cijfers niet alles. Ze zouden een „virtuele werkelijkheid” laten zien. Het aantal varkens en koeien is afgenomen sinds 2017, het jaar waaruit de cijfers van het RIVM en het Mesdagonderzoek stammen. Daarnaast zou het RIVM volgens Vogelaar niet alleen naar stikstofgevoelige natuurgebieden moeten kijken, maar naar alle beschermde natuurgebieden in Nederland. In dat geval zou het landbouwaandeel van de stikstofuitstoot volgens Vogelaar op 35 procent komen.

Nederlandse boeren demonstreerden eind vorig jaar tegen de stikstofaanpak van het kabinet, omdat ze teveel moeten bijdragen aan het terugdringen van de stikstofuitstoot. De stikstofuitstoot moet omlaag gebracht worden vanwege een uitspraak van de Raad van State, die bepaalde dat het Programma Aanpak Stikstof te vrijblijvend was. Daardoor kwamen circa achttienduizend bouwprojecten stil te liggen.