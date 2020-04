Jazzpatriarch Ellis Marsalis overleden aan Covid-19

Tot vorig jaar zat hij elke week op zijn vaste vrijdagavond achter de piano in de kleine Snug Harbor club in New Orleans, al dertig jaar lang. Jazzpianist Ellis Marsalis bracht ook nog zo’n twintig albums uit als solist en bandleider, op labels als Blue Note en Columbia. Maar zijn voornaamste trots en verdienste was zijn mentorschap. Hij was de patriarch van een van New Orleans’ voornaamste jazzfamilies, zoons Wynton en Branford werden eind jaren tachtig wereldberoemde jazzsterren. Maar docent Ellis Marsalis was daarnaast de muzikale vader van talloze anderen.

Marsalis overleed gisteren op 85-jarige leeftijd, volgens zoon Branford aan de gevolgen van het coronavirus. Marsalis speelde op jongere leeftijd samen met onder anderen Nat en Cannonball Adderley. In tegenstelling tot het gangbare traditionele geluid van zijn geboortestad New Orleans omarmde hij de bebop en de uitwassen daarvan.

Zijn echte roeping vond hij toen hij les ging geven. Eerst vooral aan zijn kinderen. Ook twee andere zoons, Jason en Delfeayo hebben inmiddels hun sporen verdiend als jazzmuzikanten. Maar Marsalis doceerde ook aan de belangrijkste muziekschool van zijn stad, de New Orleans Center for Creative Arts. Tot zijn vele talentvolle leerlingen behoorden inmiddels gearriveerde muzikanten als Donald Harrison Jr., Harry Connick Jr. en Terence Blanchard.

Het mentorschap lijkt Ellis voornamelijk te hebben overgedragen op Wynton, die een iets conservatievere kijk op het genre heeft dan zijn vader. Als directeur van Jazz at Lincoln Center was hij onlangs nog in Nederland voor een avond vol jazztraditie in het Concertgebouw.

In januari dit jaar stopte Ellis Marsalalis met zijn vaste vrijdagavond in de Snug Harbor. De shows van anderhalf uur werden te zwaar voor de tachtiger. Toch sloeg hij ook daarna nauwelijks een week over, hij kwam mee als gastmuzikant bij zijn zoon Jason.