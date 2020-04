Tijdens de lunch wijst dochterlief (8) er op dat er een fout op de deksel van de jampot staat. In plaats van ‘boordevol fruit’, moet het toch echt „borden vol fruit” zijn, zegt ze. Mijn echtgenote zegt: „Wat ben je toch goed in taal.” Dochter begint te glimlachen en zegt: „Spelling”.

Een Ikje is een persoonlijke ervaring of anekdote in maximaal 120 woorden. Insturen via ik@nrc.nl