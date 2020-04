Een livestream geeft Sietse niet het echte gabbergevoel

Je voelt de bas van de muziek door je lichaam bonken. Om je heen staat een kudde vrolijke mensen die door het dolle heen is. Veel gezichten herken je. Ze groeten je uitgelaten. En dan tot diep in de nacht met vrienden ‘hakken’ – de typerende dansstijl van gabbers. Dat zijn de belangrijkste ingrediënten voor een goed hardcorefeest, volgens gabber Sietse van der Peet (22). En het is de verbondendheid op die feesten die hij het meest mist nu alle evenementen zijn verboden vanwege het coronavirus.

„Die sterke kameraadschap is heel typerend voor de hardcorewereld”, zegt Sietse aan de telefoon. „Die vormt eigenlijk één heel grote vriendengroep. Dat zie je veel minder op andere soorten feesten.”

Doordeweeks werkt Sietse als kraanmachinist. Normaal gaat hij bijna elk weekend naar een hardcorefeest. Sietse: „Dan krijg ik vaak donderdag al een appje van een goede vriendin: ‘Kom we gaan dit weekend naar dit feest.’ ‘Oké, ik ben er’, app ik dan terug. Als het een leuk feest is, spelen we het uit. Dan staan we rond zeven uur ’s ochtends pas weer buiten.”

Sietses lievelingsfeest is Harmony of Hardcore. Dat vindt elk jaar plaats in mei en trok vorig jaar zo’n 35.000 bezoekers. De editie van dit jaar is verplaatst naar volgend jaar. Wel zal het festival dit jaar in juni dj-sets vanaf het hoofdpodium live uitzenden, zodat de grootste fans toch nog een beetje aan hun trekken kunnen komen.

Sietse van der Peet bezoekt vaak gabberfeesten. Doordeweeks is hij kraanmachinist. Eigen foto

Afgelopen weekend zond hardcorefeest Masters of Hardcore – ook verplaatst en vorig jaar goed voor 25.000 bezoekers – al een livestream uit met optredens van verschillende dj’s. Samen met een vriendin keek en luisterde Sietse onderuitgezakt met een biertje op de bank. Af en toe stond hij op om een „voorzichtig hakje” te doen. „Ja, die livestream was wel een doekje voor het bloeden en ik genoot van de muziek, maar het gaf niet echt het feestgevoel.”

„Het is echt een groot gat waar ik en mijn vrienden in vallen”, zegt Sietse. „Ik merk dat ook dagelijks aan de berichten in mijn WhatsAppgroepen. ‘Ik ben zo blij als we weer de wei in mogen’, stuurde iemand laatst.” Met sommige medegabbers videobelt Sietse nu af en toe, dan kan hij in ieder geval even „slap ouwehoeren” met ze.

Hoe lang houden de gabbers het nog vol zonder hun wekelijkse uitlaatklep? „Totdat de maatregelen worden opgeheven. We moeten wel”, zegt Sietse. „Wat mij betreft is dat liever gister dan vandaag, maar hoe beter we ons aan de maatregelen houden, hoe eerder deze crisis voorbij is en we weer kunnen feesten.”

