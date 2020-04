Doodstraf voor onthoofding journalist Daniel Pearl teruggedraaid

Een Pakistaans hof heeft donderdag de doodstraf teruggedraaid voor een van de hoofdverdachten van de moord op Wall Street Journal-journalist Daniel Pearl in 2002. Dat hebben twee advocaten van deze Ahmed Omar Saeed Sheikh donderdag tegen persbureau Reuters gezegd. Van de onthoofding van de ontvoerde Pearl dook een video op. Drie medeverdachten in de zaak werden donderdag vrijgesproken.

De in het Verenigd Koninkrijk geboren Sheikh zit sinds 2002 in de gevangenis. Zijn eerdere vonnis werd donderdag teruggebracht tot zeven jaar voor de ontvoering van Pearl. Moord acht het gerechtshof niet bewezen. Aangezien Sheikh al achttien jaar vastzit, komt hij nu binnen een paar dagen vrij, zeggen zijn advocaten.

Pearl raakte in januari 2002 vermist. Hij deed in de stad Karachi, in het zuiden van Pakistan, onderzoek naar islamitische extremisten na de aanslagen van 11 september 2001. Later bleek dat de journalist was ontvoerd en onthoofd. Zijn lichaam werd een paar maanden later teruggevonden in stukken, net buiten Karachi.

De daadwerkelijke executie van Pearl werd in 2007 bekend door Khalid Sheikh Mohammed, het brein achter de aanslagen van 11 september 2001, tijdens verhoren op Guantánamo Bay.

