DNB ziet Nederlandse bankrekeningen met aliassen niet zitten

De Nederlandsche Bank (DNB) is geen voorstander van een systeem van aliassen voor rekeningnummers om overstappen naar een andere bank te vereenvoudigen. De centrale bank heeft onderzoek gedaan naar zo’n systeem, waarbij ieder rekeningnummer van een bank wordt gekoppeld aan een tweede nummer dat bij de klant hoort, en na een overstap onveranderd kan blijven. Het idee is dat zo’n systeem overstappen makkelijker zou maken omdat rekeninghouders dan niet buiten beeld raken als hun nummer veranderd is. Maar de kosten wegen niet op tegen de baten, stelt DNB vast.

De invoering van een aliassysteem zou over een periode van tien jaar 747 miljoen tot 1,2 miljard euro kosten (waarvan 78 tot 133 miljoen euro structureel) en maar 248 tot 751 miljoen euro opleveren. In het meest aannemelijke scenario kost het plan 580 miljoen euro meer dan het opbrengt, concludeert DNB. Bovendien is er nog een aantal praktische bezwaren. Zo zou de wet aangepast moeten worden en zit het plan het streven naar een Europese betaalmarkt in de weg. Buitenlandse banken zouden namelijk extra kosten moeten maken om in Nederland te opereren en internationaal betalingsverkeer wordt ingewikkelder.

Het systeem met aliassen was bedoeld als alternatief voor een ander plan, waarbij rekeninghouders hun hele nummer kunnen meenemen: nummerportabiliteit, vergelijkbaar met nummerbehoud voor telefoonnummers. Ook dat bleek geen goede optie. Wat volgens DNB misschien wel de moeite waard zou kunnen zijn, is een Europees systeem. Dat zou de kosten drukken en (zeker als het ook gebruikt kan worden voor andere zaken zoals het ondertekenen van digitale contracten) mogelijk ook meer opbrengen. Ook zou de bestaande overstapservice verbeterd kunnen worden, zodat meer rekeninghouders daarvan gebruikmaken.

Minister Wopke Hoekstra (Financiën, CDA) heeft het onderzoek van DNB donderdag naar de Tweede Kamer gezonden. In een begeleidende brief zegt hij op basis van het onderzoek geen voorstander te zijn van aliassen. Wel zegt hij toe verder te werken aan alternatieven om overstappen makkelijker te maken en zo de concurrentie tussen banken te bevorderen. Hij gaat met banken in gesprek over een verbeterde overstapservice en meer manieren om die service onder de aandacht van klanten te brengen. Ook zegt hij zich in Europa in te zetten voor de invoering van een Europees systeem, hetzij nummerportabiliteit of een systeem met aliassen.