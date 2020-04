De series van week 14: Tales From The Loop, Community en een nieuw seizoen La Casa de Papel

Voor alle thuiszitters hebben we een bingegids met 22 essentiële tv-series gemaakt. Alles al uitgekeken? Gelukkig is er genoeg nieuws te zien.

Tales From The Loop

Een scifi-serie gebaseerd op het futuristische werk van de Zweedse kunstenaar Simon Stålenhag. Tales From The Loop volgt mensen uit een Amerikaans plaatsje die boven The Loop wonen, een machine gebouwd „om de mysteries van het universum te ontdekken”. Dingen die eerder onmogelijk leken, kunnen plots wel. De serie lijkt te kiezen voor een warme, hoopgevende toon. Actrice Jodie Foster regisseert een aflevering. Amazon Prime Video, acht afleveringen.

Home Before Dark

Een negenjarig meisje wordt journalist en onderzoekt een moordzaak. Deze pitch lijkt verzonnen voor tv, maar het verhaal van de dramaserie Home Before Dark is waargebeurd. Hilde Lysiak (Brooklynn Prince, The Florida Project) bijt zich vast in een cold case waar mensen in haar woonplaatsje liever niet over praten. Apple TV+, tien afleveringen.

Community: alle seizoenen

De eigenzinnige comedyserie Community (2009-2015) wist nooit een heel groot publiek te bereiken, maar verzamelde wel trouwe fans. Die groep wordt waarschijnlijk iets groter nu de serie op Netflix staat. De creatie van Dan Harmon over de belevenissen van een studiegroep in het volwassenenonderwijs speelt met de conventies van het sitcom-genre en laat de realiteit zo nu en dan volledig los. Scherp, gedurfd en vooral heel erg grappig. Harmon ontwikkelde ook de animatieserie Rick and Morty. Netflix, 110 afleveringen.

La Casa de Papel: seizoen 4

De bende van meesterbrein El Profesor heeft het zwaar in een nieuw seizoen van de Spaanse thrillerserie. Zit er een vijand in het team? Netflix, acht afleveringen.