Cruiseschip Zaandam aangemeerd in Florida

Trump test voor tweede maal negatief op coronavirus

De Amerikaanse president Donald Trump is donderdag voor de tweede keer negatief getest op het coronavirus. Dat heeft zijn arts laten weten in een verklaring die naar buiten is gebracht door het Witte Huis, meldt Reuters.

Trump deed een nieuwe, snelle test, die binnen een kwartier een resultaat oplevert. Die wees uit dat hij niet besmet is, aldus zijn dokter, Sean Conley. „Hij is gezond en heeft geen symptomen." Trump zei de test te hebben gedaan „uit nieuwsgierigheid om te zien hoe snel het werkt”.

De president testte vorige maand ook negatief, nadat hij in contact was geweest met meerdere mensen bij wie korte tijd later Covid-19 werd vastgesteld. Onder hen waren leden van de delegatie van de Braziliaanse president Jair Bolsonaro tijdens een bezoek aan de Verenigde Staten.