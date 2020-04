Brussel steunt lidstaten met werkloosheidsuitkeringen

Met een speciaal fonds wil de Europese Commissie landen in de coronacrisis helpen de stijgende kosten van werkloosheidsuitkeringen te financieren. Donderdag presenteerde de Commissie een plan om op de financiële markten snel een bedrag tot 100 miljard op te halen dat tegen gunstige voorwaarden aan lidstaten geleend kan worden.

Het plan, met de naam SURE (Support to mitigate Unemployment Risks in an Emergency), is een van de vele die de ronde doen om de economische klap van de coronacrisis in Europa op te vangen. Lidstaten zouden voor dit werkloosheidsfonds in totaal voor 25 miljard euro aan garanties afgeven, om daarmee in totaal 100 miljard beschikbaar te maken.

Dat geld wordt door de Commissie vervolgens uitgeleend aan lidstaten die opeens fors meer moeten uitgeven aan tijdelijke uitkeringen en werktijdverkortingen. „Dit voorkomt dat de portemonnee van mensen plotseling leegraakt. Ze kunnen hun huur blijven betalen en andere inkopen blijven doen. Daarmee zal het ook een positief effect hebben op de economie”, aldus Commissievoorzitter Ursula von der Leyen.

Door zich specifiek op werkloosheidsuitkeringen te richten, hoopt de Commissie alle lidstaten zover te krijgen om snel gezamenlijke stappen te zetten.

De discussie over de inzet van Europese instrumenten is de afgelopen weken flink opgelopen. Een groep landen pleit voor zogeheten eurobonds, gezamenlijk uitgegeven Europese obligaties, waarmee honderden miljarden op de kapitaalmarkten kunnen worden opgehaald. Lidstaten als Nederland en Duitsland zijn hier traditioneel felle tegenstanders van.

Compromis

Het werkloosheidsfonds is als een soort compromis te zien. Er hoeft geen nieuw orgaan te worden ingesteld om gezamenlijke obligaties te verstrekken: lidstaten staan alleen garant, waarna de Commissie het geld zal lenen. Wanneer een land een beroep op het fonds wil doen, zal de Commissie toetsen of het verzoek aan de voorwaarden voldoet. Vervolgens moeten lidstaten nog gezamenlijk hun toestemming geven.

Het voorstel voor het fonds wordt volgende week door ministers van Financiën besproken tijdens een Eurogroep-vergadering. Duitsland toonde zich alvast gematigd positief. Frankrijk sprak zijn steun uit, maar benadrukt daarbij wel dat het nieuwe werkloosheidsfonds samen moet gaan met andere Europese instrumenten die zich richten op het herstel van de Europese industrie.