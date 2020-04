Bestrijding van eikenprocessierups in de knel door dreigend tekort beschermende pakken

Door de coronacrisis zijn er zorgen over een mogelijke tekort aan beschermende overalls voor eikenprocessierupsbestrijders. Dat laten brancheorganisatie Vereniging van Hoveniers en Groenverzorgers (VHG) en verschillende aannemers weten aan NRC.

Het wegzuigen van de eikenprocessierupsnesten zal in mei weer van start gaan, zegt Marc Kusters, beleidsadviseur bij VHG – waar ruim duizend bedrijven bij zijn aangesloten. Volgens Kusters hebben de meeste aannemers alleen voor de eerste weken genoeg beschermingspakken op voorraad. „De leveranciers van de pakken krijgen veel minder voorraad uit China. En wat er binnenkomt, is bijna allemaal bestemd voor de zorg”, zegt hij.

Daarnaast worden ondernemers door onder meer gemeentes en ziekenhuizen opgeroepen om hun beschermingsmateriaal af te staan aan de zorg, vanwege de grote tekorten. VHG weet niet hoeveel bestrijders hieraan gehoor hebben gegeven.

Eikenprocessierupsbestrijder Johan van Reel heeft vijfhonderd pakken afgestaan, de helft van zijn voorraad. „Ik ben mijn klanten al aan het waarschuwen voor het mogelijke tekort”, zegt hij. „Nieuwe klanten kan ik er niet bij hebben, daar heb ik sowieso niet genoeg beschermingsmateriaal voor.”

De eikenprocessierups is actief van april tot en met augustus. In mei krijgt het beestje brandharen die zich verspreiden via de lucht en bij mensen zorgen voor jeukerige bultjes, zegt Bastiaan Meerburg, directeur van het Kennis- en Adviescentrum Dierplagen (KAD) in Wageningen. Deze stichting werd vorig jaar benoemd tot landelijk informatiecentrum voor eikenprocessierupsbestrijding. Toen was de overlast van de rups zo groot dat er landelijk per 100.000 mensen 85 met jeukklachten naar de dokter gingen.

Zonder beschermende kleding kunnen de eikenprocessierupsnesten niet worden weggezogen, vanwege de brandharen die de rups afgeeft. „Dat zou echt hartstikke fout gaan”, waarschuwt Kusters. „Er is wel een ander soort pak dat je kunt afspoelen en hergebruiken. Maar dat wordt ook in China geproduceerd en is nu dus ook schaars.” Lars Rodrigues, productmanager persoonlijke beschermingsmiddelen bij leverancier Poel Bosbouw in Apeldoorn, laat weten dat de productie van het afspoelbare pak weer langzaam op gang komt. Hij hoopt eind mei de eerste levering te krijgen. „Maar door de coronacrisis is dat koffiedik kijken”, zegt hij.

