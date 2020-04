‘Best vreemd dat ik bijna overal op deze planeet herkend kan worden‘

Álvaro Morte (45) zit net als miljoenen andere Madrilenen sinds 14 maart met zijn vrouw en een tweeling van vijf in een lockdown. Covid-19 houdt de bewoners van de Spaanse hoofdstad als een onverwachte vijand volledig in haar macht. Het coronavirus had op het moment van het interview al het leven van 4.175 van zijn stadgenoten geëist. Als de acteur naar buiten kijkt, ziet hij een macaber beeld. Ambulances rijden door lege straten af en aan. Alsof het een film betreft, maar dit is de rauwe werkelijkheid. „We zitten middenin een dramatische situatie waar mensen hun naasten verliezen en dat soms zonder dat ze zelfs afscheid van hen kunnen nemen”, stelt Morte in een videogesprek met NRC. „We kunnen alleen maar hopen dat we hier uiteindelijk ook een beetje lering uit trekken.”

Opgesloten

De aanleiding van het interview had een veel vrolijkere gebeurtenis moeten zijn. Vanaf vrijdag 3 april is de vierde reeks La Casa de Papel te zien waarin Morte als el profesor - de alias van het personage Sergio Marquina - de hoofdrol vertolkt. Samen met zijn partners in crime houdt hij in de Spaanse serie opnieuw Madrid in zijn greep. Het verhaal gaat verder vanuit de krochten van de Banco de España, waar zijn bendeleden in hun karakteristieke rode overalls en met maskers van Salvador Dalí de goudvoorraad van de Spaanse staat voor de ogen van de politie proberen te roven.

Het coronavirus maakte het onmogelijk om het verschijnen van de nieuwe afleveringen op te luisteren met een groots evenement. Het aanvankelijke plan om de fans van La Casa de Papel als in een experience zelf onderdeel uit te laten maken van een grote overval is noodgedwongen stopgezet. Voorlopig verkeert Morte nu in een situatie die zelfs scenarioschrijver Álex Pina niet had kunnen verzinnen. „Dit is echt zeer serieus. De wereld ziet er opeens anders uit”, vertelt de Spanjaard vanuit zijn woning in Madrid. „Ik ga alleen nog maar de deur uit om boodschappen te doen.”

Hoe bizar hij het ook vindt om met zijn gezin opeens in een quarantaine te zitten, de wereldberoemde acteur probeert er een positieve kant van in te zien. „We missen opeens allerlei dingen die we als gewoon beschouwden. Wat is nu werkelijk belangrijk in het leven? Het zou goed zijn als we daar met zijn allen over na gaan denken. Het gaat om diepere dingen. En we moeten leren inzien dat niet alles om materiële zaken draait.”

Lees ook: Netflix nestelt zich in Spanje, ‘Hollywood in Madrid’

Tijdens het vraaggesprek wordt langzaam duidelijk dat er sprekende vergelijkingen zijn tussen ‘de mens’ Álvaro Morte en ‘het personage’ van de professor. Er verschijnt een grote lach op zijn gezicht als hem wordt gevraagd of hij in het echte leven een zwak zou hebben voor de hoofdpersoon van La Casa de Papel, die in de serie als een soort Spaanse Robin Hood geld van ‘het systeem’ probeert te ontvreemden. „Absoluut!”, stelt Morte. „De professor denkt vooral met zijn hart. Daardoor gaat hij met veel passie de strijd aan om grote dingen een klein beetje in beweging te brengen. En dat alles combineert hij met een briljante geest en een enorm professionele werkethiek. Ik probeer bij mijn werk als acteur ook zoveel mogelijk het beste in mezelf naar boven te halen.”

Onrecht

Monte slaagt er op geniale wijze in zijn personage zo te verbeelden dat een miljoenenpubliek – de serie is in 190 landen via Netflix te zien – sympathie opbrengt voor de professor die het brein is achter de grootste overval in de Spaanse geschiedenis. „El profesor laat op zijn eigen wijze toch zien dat slechten niet altijd slecht zijn en de goeden niet altijd goed. En hij is net als de bendeleden, die door de maatschappij als dieven, criminelen en delinquenten worden neergezet, uit op wraak voor het onrecht wat hem is aangedaan. Ze hebben allemaal met elkaar gemeen dat ze strijden tegen de sociale ongelijkheid van het systeem. Daarin vinden ze elkaar”, legt Monte uit.

Het vervult Monte met trots dat La Casa de Papel soms in het dagelijks leven zelfs een rol speelt als er wordt gedemonstreerd tegen sociale ongelijkheid. Zo stond bij hem het kippenvel op de armen toen hij een groep migranten uit Afrika het protestlied Bella Ciao hoorde zingen bij aankomst in Spanje. Dit anti-fascistische Italiaanse liedje is als het strijdlied van de bende in La Casa de Papel weer nieuw leven ingeblazen. Het bewijs van de wereldwijde populariteit van de serie was volgens Morte ook te zien toen grote groepen met rode overalls en maskers van Dalí protesteerden tegen het beleid van de Chileense president Sebastián Piñera. „Dat soort voorbeelden vind ik ongelooflijk mooi”, stelt Monte. „La Casa de Papel staat dan dus echt voor iets.”

Ondanks zijn wereldwijde beroemdheid – 6,5 miljoen volgers op Instagram – wil Monte zelf niets van een heldenrol weten. „Het is best vreemd dat ik bijna overal op deze planeet herkend kan worden. Toch probeer ik zoveel mogelijk met beide benen op de grond te blijven. Het leven is onvoorspelbaar. Daar is de coronacrisis wel het bewijs van.”

Serie La Casa de Papel, seizoen 4 Alle afleveringen vanaf 3 april op Netflix.