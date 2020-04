Overname van verzekeraar Vivat door Athora en NN afgerond

De overname van verzekeraar Vivat door branchegenoten Athora en NN Group is afgerond. Dat maakten de partijen donderdag bekend.

Athora, een levensverzekeraar die door private equity en door een aantal pensioen- en staatsfondsen is gefinancierd, nam Vivat voor een onbekend bedrag over van de Chinese investeerder Anbang. Athora houdt het levensverzekeringsdeel, en heeft het onderdeel met daarin de schadeverzekeringen doorverkocht aan NN Group. Het Nederlandse verzekeringsconglomeraat betaalt hier 416 miljoen euro voor.

Blijft in Nederland

De deal was in juni vorig jaar aangekondigd, en kreeg vorige maand groen licht van toezichthouder De Nederlandsche Bank. Het in Bermuda gevestigde Athora belooft dat zijn deel van Vivat in Nederland gevestigd blijft. Daarnaast schrijft Athora dat het voorlopig geen dividend verwacht van Vivat. „Betaling van toekomstige dividenden zal worden gebaseerd op op lange termijn houdbare kapitaalgroei van het bedrijf.”

Athora kondigde donderdag ook een kapitaalinjectie aan in Vivat van 400 miljoen euro. Vivat schat in dat haar solvabiliteitsratio, de verhouding tussen kapitaal en verplichtingen, na die injectie en de verkoop aan NN uitkomt op ongeveer 215 procent.

Vivat wordt dit jaar omgedoopt tot Athora Nederland. De merken Zwitserleven, Reaal en ACTIAM blijven wel bestaan.

Vivat was sinds vier jaar in handen van de Chinese investeerder Anbang. Die kocht de verzekeraar destijds voor een symbolisch bedrag van 1 euro van de Nederlandse staat. De staat had de verzekeraar in handen gekregen tijdens de nationalisatie van SNS Reaal. Anbang zette Vivat vorig jaar in de verkoop omdat het in de financiële problemen was gekomen.

