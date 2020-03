Wie nog energie heeft, is boos op Nederland

Als Europa een oud continent is, dan is Italië de oudste dame in het rusthuis. Meer dan de helft van het verleden van de wereld bevindt zich op Italiaanse bodem. Maar Italië is ook op een andere manier oud: het is het meest vergrijsde land van het vergrijzende continent. En Ligurië met haar hoofdstad Genua is de meest vergrijsde regio van Italië. Het laatste wat Europa, Italië, Ligurië en Genua konden gebruiken, was een virus dat vooral ouderen treft.

Uit de stille, idyllisch afgelegen bejaardentehuizen van Genua dringen horrorverhalen door. In Residenza San Camillo op de heuvel van Righi zijn de afgelopen week 29 bewoners overleden. Drie van de verzorgers zijn op de intensive care beland. Meer dan een derde van alle tehuizen van de stad zijn heuse besmettingshaarden geworden. Het personeel heeft te weinig bescherming en is met zekerheid besmet geraakt. Ze kunnen de bejaarden niet aan hun lot overlaten en dat is nu hun lot geworden, dat ze bij de zieken blijven en doen wat ze kunnen terwijl de een na de ander de kansloze strijd tegen het virus opgeeft. De besmette verzorgers kunnen niet meer naar huis. Ze zijn gedwongen te overnachten in de zalen waar de dood huishoudt.

Wie nog energie heeft om ergens boos over te worden, is boos op Nederland. Terwijl de toekomst van Europa op het spel staat, blokkeert de Nederlandse regering elke vorm van Europese financiële steun aan het zwaar getroffen zuiden. Mensen sterven, maar Nederland blijft zich arrogant en zelfgenoegzaam spiegelen in zijn eigen begrotingsdiscipline en steekt geen hand uit omdat het zijn triple-A-status niet op het spel wil zetten. Europa heeft een afspraak met de geschiedenis. Als het er ooit een moment was om te laten zien wat Europa betekent, is het nu.

Schrijver Ilja Leonard Pfeijffer woont in Genua. Op deze plek schrijft hij over de impact die het coronavirus heeft op het leven daar.

