Raad van State: Haga heeft geen recht op extra geld voor wegwerken taalachterstanden

Minister Arie Slob (Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media, ChristenUnie) hoeft het Amsterdamse Cornelius Haga Lyceum geen extra geld te geven voor aanvullend taalonderwijs voor de leerlingen. Dat heeft de Raad van State bepaald. De school had om meer geld gevraagd en bezwaar aangetekend toen het geld niet werd toegekend. Toen ook dat bezwaar werd afgewezen, stapte de Stichting Islamitisch Onderwijs (SIO, de organisatie waar het Haga onder valt) naar de Raad van State.

De school zei extra geld nodig te hebben omdat er veel nieuwe leerlingen zijn ingeschreven en die relatief vaak een taalachterstand hebben. Er zou daarmee sprake zijn van bijzondere omstandigheden. De SIO wees erop dat een andere onderwijsinstelling, de Isaac Beeckman Academie in Kapelle, wel meer geld heeft gekregen. De Raad van State is het met deze redenering oneens; de andere school had volgens de hoogste bestuursrechter andere redenen om aanvullende bekostiging aan te vragen, en de SIO heeft voor de grote aanwas van nieuwe leerlingen ook al extra geld gekregen via een andere regeling.

Er is al lange tijd (juridische) strijd over de manier waarop de overheid omgaat met de islamitische school. Eerst werden er jarenlang rechtszaken gevoerd over de vraag of de school überhaupt mocht openen, wat in september 2017 dan toch lukte. Eind 2018 volgde een waarschuwing van de AIVD dat leidinggevenden banden zouden hebben met terroristen. Daarop werd een onderzoek geopend door de inspectie. De rapportage was voor Slob aanleiding om het schoolbestuur op te dragen te vertrekken. De rechter oordeelde in januari dat hij dat niet had mogen doen. Tegen die uitspraak ging de minister in beroep.