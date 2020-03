Okidoki fleurt voor ’t raam de kinderen op

Wat hád ze er naar uitgekeken. De dag dat ze 6 jaar zou worden, vrijdag 27 maart. Ze zou langs de klassen lopen als een koningin, met een kartonnen verjaardagskroon op haar hoofd. Ze zou de mooiste traktaties maken, bakken cadeautjes krijgen en het leukste feestje van de klas geven.

Maar op vrijdagavond 20 maart zag Florien Schuirink uit Zutphen een andere koning, Willem-Alexander, haar verjaardagsfeestje afgelasten. „Voetbal. Balletles. Verjaardagsfeestjes die niet doorgaan, dat is best moeilijk”, baste de warme stem van de vorst door de woonkamer. Zijn woorden waren troostend bedoeld. Maar in deze huiskamer leidde dit majesteitelijke eufemisme tot een vloed aan tranen. „Best moeilijk?” Florien was ontroostbaar.

Toen haar ouders in de krant lazen over een clown die gratis jarige kinderen opzoekt, nodigden ze hem dan ook direct uit. En zo kon het gebeuren dat Clown Okidoki, de professionele alias van Remco Roelofs (47), zijn auto een week later voor de deur parkeert om Florien te verrassen.

Hij trapt met zijn veel te grote schoenen een piepende bal voor zich uit en sleept drie koffertjes vol attracties met zich mee.

Vier kinderen drommen samen. „Oh nee, de keet zit vol”, roept Okidoki geschrokken. Het is deze dagen zijn grootste vrees: dat zijn komst mensen ondanks de overheidsvoorschriften tóch bij elkaar brengt. Het viertal blijkt tot zijn opluchting geen stiekem kinderfeestje te zijn. „We zijn in quarantaine met onze buren”, licht vader Leon Schuirink toe over de telefoon. „Zo hebben onze kinderen anderen om mee te spelen.”

In zo’n twee weken tijd deed Okidoki al ruim veertig huizen aan. Zo speelde hij voor het raam van een veel te krappe galerijflat, „waar drie jongens in voetbalshirtjes letterlijk uit elkaar klapten van de energie”. Ook bij grotere huizen en boerderijen in Zutphen en omstreken kwam hij langs. Een clown doet niet aan aanzien des persoons. „Als ik speel, ben ik altijd volledig in het moment. Zo kunnen kinderen de zwaarte van deze tijd even vergeten.”

„April, mei, juni zijn de maanden waar ik het van moet hebben”, zegt Roelofs. Het coronavirus veegde echter ook de agenda van de clown leeg. Koningsdag, Bevrijdingsdag, markten en braderieën: „Al mijn werk is verschoven. Voor 2021 zit ik al bijna vol”, grapt hij. Hij besloot zijn eigen ramp om te zetten in een kans om het leed onder zijn klanten (kinderen van 4 tot 8) wat te verzachten. „En je bent er even uit hè. Ook niet verkeerd als je vrouw en je tieners ineens allemaal thuis werken.”